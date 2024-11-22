Рекордно низкое атмосферное давление зафиксировано в Москве 21 ноября

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Накануне в Москве установилось рекордно низкое атмосферное давление, сообщила ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова в своем телеграм-канале.

Эксперт рассказала, что, по данным ВДНХ, к 22:00 21 ноября атмосферное давление понизилось до 722 миллиметров ртутного столба. Синоптик обратила внимание, что такого низкого давления в столице в этот день не было никогда.

Прежний рекорд минимального давления принадлежал 1965 году и составлял 725 миллиметров ртутного столба. За 12 часов давление упало на 10 миллиметров. По словам Поздняковой, это и стало одной из причин штормового ветра в столичном регионе 21 ноября.

За последние сутки на Москву обрушилось более 40% от месячной нормы осадков, на Подмосковье – 102%. На базовой метеостанции ВДНХ выпало 23 миллиметра осадков. Таким образом, столица уже перевыполнила месячный план по осадкам – при номе 52 миллиметра с начала ноября выпало 64 миллиметра. При этом 22 ноября осадков в Москве не ожидается.

Между тем Гидрометцентр России сообщал, что 22 ноября в столице ожидаются переменная облачность с небольшими осадками в виде снега. Местами возможна гололедица. Температура воздуха днем в городе будет в пределах от 0 до плюс 2 градусов, в Подмосковье – от минус 2 до плюс 3 градусов.

Кроме того, москвичей предупредили об усилении ветра до 15 метров в секунду. В связи с этим горожан просят быть внимательными на улице в непогоду: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.

