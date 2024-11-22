Более 40% от месячной нормы осадков выпало в Москве за сутки

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

За последние сутки на Москву обрушилось более 40% от месячной нормы осадков, на Подмосковье – 102%, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Синоптик уточнил, что на базовой метеостанции ВДНХ выпало 23 миллиметра осадков. Таким образом, столица уже перевыполнила месячный план по осадкам – при номе 52 миллиметра с начала ноября выпало 64 миллиметра.

В Московской области самыми дождливыми стали Можайск, где зафиксирован рекорд – 49 миллиметров, Волоколамск – 43 миллиметра, Клин – 35 миллиметров, Ново-Иерусалим – 24 миллиметра, Наро-Фоминск – 23 миллиметра, Серпухов – 23 миллиметра, Коломна – 22 миллиметра, Павловский Посад – 19 миллиметров.

Тишковец отметил, что в пятницу осадков в Москве не ожидается.

Между тем Гидрометцентр России сообщал, что в пятницу, 22 ноября, в столице ожидаются переменная облачность с небольшими осадками в виде снега. Местами возможна гололедица. Температура воздуха днем в городе будет в пределах от 0 до плюс 2 градусов, в Подмосковье – от минус 2 до плюс 3 градусов. Южный ветер будет дуть со скоростью 7–12 метров в секунду.

21 ноября Москву накрыл пятибалльный шторм. Скорость штормового ветра в Московском регионе достигала 23 метров в секунду.

В связи с этим желтый уровень погодной опасности повышался до оранжевого. Из-за сильного ветра в столице повалило деревья.