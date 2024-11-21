Максимальная скорость ветра в Московском регионе достигла 23 метров в секунду

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Скорость штормового ветра в Московском регионе достигла 23 метров в секунду в районе аэропорта Домодедово, отметил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем телеграм-канале.

Ветер продолжает усиливаться, а его скорость постепенно приближается к ожидаемому максимуму. Ранее синоптики прогнозировали порывы до 25 метров в секунду.

Ожидается, что выпадет до половины месячной нормы осадков. В связи с этим желтый уровень погодной опасности был повышен до оранжевого.

ЦОДД призвал автомобилистов пересесть на городской транспорт, следить за скоростью и дистанцией от впереди идущих машин, а также не оставлять автомобили под деревьями и шаткими конструкциями, избегать резких маневров и не отвлекаться на телефон во время поездок.

Кроме того, в подмосковном Можайске уже выпало примерно 25 миллиметров осадков, что составляет половину от месячной нормы ноября. Леус напомнил, что прежний рекорд был установлен 21 ноября 1994 года. Тогда, как он утверждает, выпало 10 миллиметров осадков.