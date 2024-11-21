Рекордные 25 мм осадков выпали в подмосковном Можайске

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Первый рекорд по выпавшим осадкам установлен в подмосковном Можайске. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем телеграм-канале.

По словам синоптика, в четверг, 21 ноября, в Можайске выпало примерно 25 миллиметров осадков, что составляет половину от месячной нормы ноября. Однако он подчеркнул, что точные показатели будут известны после 21:00.

"Это существенно больше, чем суточный рекорд по количеству выпавших осадков", – уточнил Леус.

Синоптик напомнил, что прежний рекорд был установлен 21 ноября 1994 года. Тогда, как он утверждает, выпало 10 миллиметров осадков.

Сильный дождь, мокрый снег и ветер с порывами до 25 метров в секунду прогнозируется в столице до 03:00 22 ноября. Ожидается, что выпадет до половины месячной нормы осадков. В связи с этим желтый уровень погодной опасности был повышен до оранжевого.

ЦОДД призвал автомобилистов пересесть на городской транспорт, следить за скоростью и дистанцией от впереди идущих машин, а также не оставлять автомобили под деревьями и шаткими конструкциями, избегать резких маневров и не отвлекаться на телефон во время поездок.

Из-за непогоды специалисты компании "Россети Московский регион" перешли на повышенный режим. Подготовлены 308 бригад из 1 823 человек и 2 161 единица спецтехники, а при необходимости 158 передвижных дизель-генераторных установок смогут обеспечить резервное энергоснабжение.

