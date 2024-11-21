Синоптик Вильфанд: около 50% месячной нормы осадков может выпасть в Москве за два дня

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Около 50% месячной нормы осадков может выпасть в Москве 21 и 22 ноября из-за прохождения холодного фронта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра РФ Романа Вильфанда.

"Приближение холодного фронта к Москве будет способствовать тому, что идут осадки <...> За эти два дня – в четверг и пятницу – прогнозируется выпадение около половины месячной нормы", – подчеркнул он.

Как отметил синоптик, дождь, который начался в Москве, усилится к вечеру и превратится в мокрый снег, а ночью – в снег.

По прогнозам метеорологов, сильный дождь, мокрый снег и ветер с порывами 20–25 метров в секунду будут накрывать Москву до 03:00 22 ноября. При этом пик штормового ветра наступит с 17:00 до 22:00 21 ноября.

В связи с этим желтый уровень погодной опасности был повышен до оранжевого. Предупреждение будет действовать до 03:00 22 ноября.

ЦОДД призвал водителей автомобилей пересесть на общественный транспорт, соблюдать скоростной режим и дистанцию, не оставлять автомобили под деревьями и шаткими конструкциями, избегать резких торможений и ускорений, а также не отвлекаться на телефон во время поездок.

