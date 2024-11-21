"Россети Московский регион" перешли на режим повышенной готовности из-за непогоды

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Специалисты компании "Россети Московский регион" перевели работу на повышенный режим из-за непогоды. Об этом сообщается в телеграм-канале организации.

"В связи с прогнозируемыми неблагоприятными погодными условиями (сильный дождь, переходящий в мокрый снег, усиление ветра с порывами до 25 метров в секунду) энергетики компании "Россети Московский регион" приведены в повышенную готовность на всей территории обслуживания", – говорится в сообщении.

К аварийным работам готовы 308 бригад из 1 823 человек и 2 161 единицы спецтехники. В случае необходимости они будут задействованы в оперативном восстановлении электроснабжения.

Кроме того, при необходимости 158 передвижных дизель-генераторных установок смогут обеспечить резервное энергоснабжение социально значимых объектов, объектов жизнеобеспечения и населения.

По прогнозам метеорологов, сильный дождь, мокрый снег и ветер с порывами 20–25 метров в секунду будут накрывать Москву до 03:00 22 ноября. В связи с этим желтый уровень погодной опасности был повышен до оранжевого.

ЦОДД призвал водителей пересесть на общественный транспорт, соблюдать скоростной режим и дистанцию, не оставлять автомобили под деревьями и шаткими конструкциями, избегать резких торможений и ускорений, а также не отвлекаться на телефон во время поездок.

При этом перед надвигающейся непогодой в Москве стало рекордно тепло. В разных районах города столбики термометров показывали от 8 до 10 градусов, что характерно для октября.

