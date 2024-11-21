"Роскосмос" показал снимок обрушившегося на Москву шторма

Фото: телеграм-канал "Госкорпорация "Роскосмос"

"Роскосмос" показал кадры шторма, который обрушился на Москву 21 ноября. Соответствующий снимок размещен в телеграм-канале госкорпорации.

"На снимке спутника "Метеор-М" – прохождение циклона", – говорится в публикации.

Сильный дождь, мокрый снег и ветер с порывами до 25 метров в секунду будут накрывать Москву до 03:00 22 ноября. Ожидается, что выпадет до половины месячной нормы осадков. В связи с этим желтый уровень погодной опасности был повышен до оранжевого.

ЦОДД призвал водителей пересесть на общественный транспорт, соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также не оставлять машины под деревьями и шаткими конструкциями, избегать резких торможений и ускорений, а также не отвлекаться на телефон во время поездок.

Специалисты компании "Россети Московский регион" также перевели работу на повышенный режим из-за непогоды. Подготовлены 308 бригад из 1 823 человек и 2 161 единица спецтехники.

Кроме того, при необходимости 158 передвижных дизель-генераторных установок смогут обеспечить резервное энергоснабжение социально значимых объектов, объектов жизнеобеспечения и населения.

