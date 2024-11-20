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Ураган с ливнем обрушится на Стамбул 21 ноября, в четверг, предупредили турецкие синоптики. Об этом сообщает РИА Новости.

Генеральное управление метеорологии в Турции попросило граждан соблюдать осторожность. По их данным, с четверга по субботу регион Мраморного моря и столица будут под влиянием южного ветра.

Его порывы могут достигнуть 80 километров в час. В это же время температура воздуха понизится на 10 градусов при нынешних 18 градусах тепла.

Кроме того, из-за непогоды могут возникнуть проблемы с транспортом и подтопления территорий.

29 октября ливни начались на востоке Испании, они привели к наводнениям. В связи с этим государственное метеорологическое агентство объявило красный уровень угрозы. Непогода стала причиной нарушения железнодорожного сообщения и отмены авиарейсов.