Новости мира: мощные ливни с ураганным ветром обрушились на Японию

Мощные ливни с ураганным ветром обрушились на Японию. Из-за обильных осадков из берегов вышли реки. Префектура Сидзуока в центре страны оказалась полностью затоплена. Под воду ушли первые этажи зданий.

Непогода бушует и в американском штате Нью-Мексико. Дождливая и ветреная погода сопровождается торнадо. Они появляются около трассы, по которой едут автомобили.

Около 500 человек могли погибнуть в Испании из-за сильных наводнений, пишут местные СМИ. В службе экстренной помощи заявили, что осталось много необследованных мест, в том числе затопленные парковки.

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