Каршеринговая машина столкнулась с микроавтобусом на севере Москвы

Автомобиль каршеринга столкнулся с микроавтобусом на севере Москвы. Авария произошла на Бутырской улице. Водитель кроссовера Chery, двигавшийся по дороге в сторону области, не справился с управлением на повороте, выехал на встречную полосу и врезался в микроавтобус.

Водитель каршеринга пострадал, однако отказался от госпитализации. На месте происшествия работают оперативные службы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.