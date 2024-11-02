Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 ноября, 08:15

Происшествия

Каршеринговая машина столкнулась с микроавтобусом на севере Москвы

Каршеринговая машина столкнулась с микроавтобусом на севере Москвы

Новости мира: люди погибли из-за обрушения бетонного козырька в Сербии

Новости регионов: в Липецке создатели оздоровительного центра оказались мошенниками

Несколько автомобилей столкнулись на Волгоградском проспекте в Москве 1 ноября

"Безопасный город": кортик 1938 года украден из антикварного салона Москвы

"Безопасный город": сотрудники Росгвардии задержали дебошира в столичном МФЦ

"Безопасный город": мошенники выманили у 45-летнего москвича 4,5 миллиона рублей

Новости мира: 50-метровый бетонный козырек обвалился на вокзале в Сербии

Спасшему людей при теракте в "Крокусе" Артемию Филимонову вручили медаль за мужество

Новости мира: число жертв наводнений в Испании превысило 150 человек

Автомобиль каршеринга столкнулся с микроавтобусом на севере Москвы. Авария произошла на Бутырской улице. Водитель кроссовера Chery, двигавшийся по дороге в сторону области, не справился с управлением на повороте, выехал на встречную полосу и врезался в микроавтобус.

Водитель каршеринга пострадал, однако отказался от госпитализации. На месте происшествия работают оперативные службы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествияДТПвидеоМаксим ШаманинНика Караваева
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика