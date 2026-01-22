Форма поиска по сайту

22 января, 19:56

Транспорт

Москвичей предупредили о локальных ограничениях движения в городе 23 января

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Локальные ограничения движения транспорта возможны в Москве в пятницу, 23 января. Об этом напомнила пресс-служба столичного Дептранса.

В связи с этим рекомендуется пересесть на метро, МЦК и МЦД либо отложить поездку на автомобиле до 20:00.

По данным Дептранса, в этот день на ситуацию на городских дорогах могут повлиять погода, короткий рабочий день, а также ремонтные работы и ДТП. Водителей призвали планировать маршрут заранее, а во время движения не отвлекаться на гаджеты, соблюдать дистанцию и скоростной режим.

Ранее сообщалось, что движение автотранспорта ограничат на участке улицы 2-й Магистральной с 12 января до 31 мая в связи с проведением инженерных работ. Для проезда будет недоступно две полосы на участке улицы от дома 3, строения 9, до дома 5, строения 4. Также там нельзя будет припарковаться.

ЦОДД рекомендовал москвичам пересесть на общественный транспорт 22 и 23 января

