22 января, 19:56Транспорт
Москвичей предупредили о локальных ограничениях движения в городе 23 января
Фото: Москва 24/Никита Симонов
Локальные ограничения движения транспорта возможны в Москве в пятницу, 23 января. Об этом напомнила пресс-служба столичного Дептранса.
В связи с этим рекомендуется пересесть на метро, МЦК и МЦД либо отложить поездку на автомобиле до 20:00.
По данным Дептранса, в этот день на ситуацию на городских дорогах могут повлиять погода, короткий рабочий день, а также ремонтные работы и ДТП. Водителей призвали планировать маршрут заранее, а во время движения не отвлекаться на гаджеты, соблюдать дистанцию и скоростной режим.
Ранее сообщалось, что движение автотранспорта ограничат на участке улицы 2-й Магистральной с 12 января до 31 мая в связи с проведением инженерных работ. Для проезда будет недоступно две полосы на участке улицы от дома 3, строения 9, до дома 5, строения 4. Также там нельзя будет припарковаться.
