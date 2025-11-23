Форма поиска по сайту

23 ноября, 09:07

Транспорт

Движение ограничат на участках улицы Плющева с 24 ноября

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Ограничение на движение введут на участках улицы Плющева с понедельника, 24 ноября. Об этом предупредила пресс-служба столичного Дептранса.

В частности, водители не смогут воспользоваться одной или двумя полосами в зависимости от даты и времени. Как пояснили в ведомстве, ограничения продлятся до 30 января 2026 года из-за инженерных работ.

Кроме того, в департаменте добавили, что на закрытых участках также запретят парковку.

В настоящее время движение автотранспорта ограничено на участках Щелковского путепровода и Окружного проезда до 22 апреля 2026 года. Это связано с проведением ремонтных работ на этом участке дороги. Для проезда недоступна одна полоса.

Схожие меры действуют и в районе Причального проезда. До 28 февраля следующего года автовладельцы не смогут воспользоваться одной – двумя полосами на Причальном проезде, улице 3-й Магистральной и Шелепихинском шоссе.

Еще девять выделенных полос появятся в Москве

