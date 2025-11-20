Фото: Москва 24/Никита Симонов

Движение временно закрыто на Кремлевской набережной в Москве, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Кроме того, ограничения действуют на Большом Каменном мосту. Водителей призвали быть внимательными.

Накануне, 19 ноября, движение транспорта было закрыто сразу на нескольких улицах Москвы. Автомобилисты не могли проехать по Кутузовскому проспекту возле дома 5/3. Этот участок был недоступен в направлении Арбата.

Также ограничения действовали на МКАД в районе Ленинского проспекта в обе стороны. Помимо этого, водителей предупреждали о перекрытии дороги на площади Свободы России в направлении области.

