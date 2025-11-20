Трамваи № 17 задерживались на Полярной улице в Москве

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Трамваи маршрута № 17 временно задерживались на Полярной улице в районе остановки "Улица Молодцова". Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

Задержка происходила по техническим причинам. Маршруты были временно изменены.

Ранее на северо-западном участке Таганско-Краснопресненской линии метро Москвы были временно увеличены интервалы движения из-за человека на путях. Спустя некоторое время движение поездов возобновили и ввели в график.

Электробусы 22 ноября выйдут на новый маршрут № 202 в столичном районе Раменки. По рабочим дням на маршруте будут работать пять современных электробусов российского производства. Средний интервал в самое востребованное время составит около 20 минут.