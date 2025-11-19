Собянин: цифровой ассистент московского транспорта уже 5 лет помогает пассажирам

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Цифровой ассистент Александра за 5 лет работы стала незаменимым помощником столичных пассажиров и уникальным сервисом для мирового транспорта, сообщил Сергей Собянин в мессенджере MAX.

По словам мэра, пользователи получили ответы более чем на 17 миллионов вопросов. В день ассистент обрабатывает свыше 24 тысяч запросов, а к 2030 году этот показатель вырастет до 35–40 тысяч.

В приложениях, на сайтах и в соцсетях Александра рассказывает о работе городского транспорта, в том числе электричек, парковок, такси, каршеринга и системы эвакуации автомобилей. На подготовку ответов уходит менее 2 секунд, подчеркнул градоначальник.

Также на цифровых станциях "Марьина Роща" Большой кольцевой линии и в терминале № 1 городского вокзала Нижегородская функционируют интерактивные стойки "Живое общение" с аватаром Александры. Ежедневно она подсказывает москвичам и туристам маршруты и делится необходимой информацией.

Функции и качество работы ассистента постоянно совершенствуются, отметил Собянин. Это замечают как пассажиры, так и профессиональное сообщество. За 5 лет Александра неоднократно побеждала в отраслевых премиях.

В этом году у Александры появились новые функции: проверка статуса карты "Тройка" и построение маршрутов. Граждане их использовали уже более 25 тысяч раз.



"Также в работу был внедрен ИИ. Теперь Александра – первый в стране цифровой транспортный помощник, который использует сразу две большие языковые модели", – указал глава Москвы.

Благодаря искусственному интеллекту Александра лучше понимает смысл вопросов и запоминает их контекст. Это помогает поддерживать беседу и давать более точные ответы. При этом нейросети постоянно развиваются благодаря активности пользователей.

Ранее ассистенту Александре подключили 4 новые темы. Она может рассказать пассажирам о функционале приложений "Метро Москвы" и "Московский транспорт", подсказать правила проезда по автодорогам, помочь с билетами на междугородние маршруты, а также принять обратную связь от горожан.