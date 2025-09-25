Форма поиска по сайту

25 сентября, 14:03

Технологии

Нейросети чат-бота Александры обучили четырем новым темам

Фото: портал мэра и правительства Москвы

К нейросетям цифрового помощника Александры подключили 4 новые темы, рассказали в пресс-службе Дептранса Москвы.

Заместитель мэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов отметил, что подключать нейросети к чат-боту начали в 2025 году, благодаря чему Александра получила возможность отвечать на большее количество вопросов разной степени сложности.

"Сейчас свыше 40% базы знаний виртуального ассистента подключено к искусственному интеллекту. Продолжаем внедрять ИИ в наши цифровые сервисы согласно стратегии развития транспорта до 2030 года, которую утвердил Сергей Собянин", – подчеркнул Ликсутов.

Новыми темами стали:

  • автовокзалы: рейсы, билеты, междугородние перевозки;
  • сервисы транспортного комплекса: функции приложений "Метро Москвы", "Московский транспорт" и сайта метрополитена столицы;
  • автодороги: правила проезда, способы оплаты;
  • обратная связь от пассажиров: отзывы, предложения и благодарности.

Ранее стало известно, что чат-бота научили строить маршруты. Александра делает это с использованием всех видов городского транспорта на основе Единого картографического сервиса ЦОДД. Чат-бот описывает путь, после чего схему можно посмотреть в приложении 2ГИС.

