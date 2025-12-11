Форма поиска по сайту

11 декабря, 06:55

Политика

Трамп заявил, что США задержали танкер с нефтью у берегов Венесуэлы

Фото: depositphotos/PantherMediaSeller

Президент США Дональд Трамп заявил, что американские военные захватили нефтяной танкер у берегов Венесуэлы. Его слова приводит телеканал Fox News.

По словам американского лидера, это "очень большой" танкер. Глава Белого дома подчеркнул, что Штаты оставят эту нефть себе.

Также он пообещал позже раскрыть информацию о владельце задержанного танкера. В ответ на это Венесуэла обвинила США в совершении акта международного пиратства и призвала мировое сообщество осудить захват ее нефтяного танкера.

В МИД страны подчеркнули, что американский президент публично признался в нападении на венесуэльский танкер в Карибском море.

Ранее Трамп объявил о закрытии воздушного пространства над Венесуэлой из-за того, что венесуэльский лидер Николас Мадуро не покинул страну. Теперь авиакомпании могут считать закрытым воздушное пространство над Венесуэлой и вокруг нее. Также, по словам главы Белого дома, это предупреждение затронуло наркоторговцев и торговцев людьми.

