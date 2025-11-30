Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

30 ноября, 17:02

В мире
Главная / Новости /

Reuters: Венесуэла подготовила два варианта ответа на возможное нападение США

Венесуэла подготовила варианты ответа на возможное нападение США – СМИ

Фото: AP Photo/Cristian Hernandez

Власти Венесуэлы подготовили два варианта для ответа на случай атаки Соединенных Штатов, включая партизанское сопротивление и провоцирование беспорядков в столице. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Первая стратегия предусматривает организацию актов саботажа и других методов партизанской борьбы при помощи небольших воинских подразделений. Другой план получил название "анархизация", так как предполагает превращение страны в "неуправляемую".

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что авиакомпании могут считать закрытым воздушное пространство над Венесуэлой и вокруг нее. По данным СМИ, власти Штатов рассматривают три возможных сценария проведения военных операций против Венесуэлы с целью отстранения действующего лидера страны Николаса Мадуро.

Первый вариант предусматривает удары по военным объектам, второй план предполагает, что в Венесуэлу отправят элитное подразделение "морских котиков", целью которых станет захват или убийство Мадуро. Третий план предусматривает отправку в Венесуэлу силовиков для захвата местных аэропортов, нефтяных месторождений и прочих объектов инфраструктуры.

Читайте также


за рубежом

Главное

Стоит ли расширять "Семейную ипотеку" на вторичное жилье?

В Госдуме уверены: мера серьезно ударит по застройщикам

Однако эксперты считают, что необходимость распространения ипотеки на вторичный рынок давно назрела

Читать
закрыть

Что стоит увидеть в Саудовской Аравии?

Россия и Саудовская Аравия переходят на безвизовый режим

Эксперты советуют посетить Дирию – исторический город, который является объектом ЮНЕСКО

Читать
закрыть

Будут ли в России штрафовать за интимные кадры?

В определенных обстоятельствах ситуации могут квалифицироваться по уголовным статьям

Наказанием станут штрафы, принудительные работы или лишение свободы

Читать
закрыть

Что ждет цены на недвижимость в Москве в 2026 году?

В начале 2026 года ожидается рост цен на недвижимость

Дополнительным драйвером стали новости о возможном изменении условий "Семейной ипотеки"

Читать
закрыть

Почему традиционному российскому хлебу грозит исчезновение?

В России наблюдается резкое снижение урожая ржи

Эксперты уверены: производство сократилось, потому что рожь недорогая, а ее урожайность низкая

Читать
закрыть

Стоит ли возвращаться к сезонному переводу времени в России?

Эксперты уверены: технический прогресс избавил страну от такой необходимости

Более ранние подъемы ухудшат состояние сотрудников и снизят производительность труда

Читать
закрыть

Как купить билеты на "Щелкунчика" в Большой театр в 2025 году?

Продажа будет осуществляться через официальный сайт Большого театра и с помощью интернет-аукциона

Стать участником аукциона смогут как физические, так и юридические лица

Читать
закрыть

Как безопасно отпраздновать Новый год?

Особое внимание следует уделять качеству гирлянд и способу их подключения

Бенгальские огни допустимы в помещении только в компактном исполнении

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика