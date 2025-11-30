Reuters: Венесуэла подготовила два варианта ответа на возможное нападение США

Фото: AP Photo/Cristian Hernandez

Власти Венесуэлы подготовили два варианта для ответа на случай атаки Соединенных Штатов, включая партизанское сопротивление и провоцирование беспорядков в столице. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Первая стратегия предусматривает организацию актов саботажа и других методов партизанской борьбы при помощи небольших воинских подразделений. Другой план получил название "анархизация", так как предполагает превращение страны в "неуправляемую".

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что авиакомпании могут считать закрытым воздушное пространство над Венесуэлой и вокруг нее. По данным СМИ, власти Штатов рассматривают три возможных сценария проведения военных операций против Венесуэлы с целью отстранения действующего лидера страны Николаса Мадуро.

Первый вариант предусматривает удары по военным объектам, второй план предполагает, что в Венесуэлу отправят элитное подразделение "морских котиков", целью которых станет захват или убийство Мадуро. Третий план предусматривает отправку в Венесуэлу силовиков для захвата местных аэропортов, нефтяных месторождений и прочих объектов инфраструктуры.

