Трамп анонсировал разговор с президентом Венесуэлы Мадуро

Фото: whitehouse.gov

Американский лидер Дональд Трамп объявил, что проведет разговор с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро. Об этом он сообщил журналистам.

"Я поговорю с ним. Посмотрим", – приводит РИА Новости слова президента США.

Вместе с тем Трамп не уточнил сроки предполагаемого разговора с Мадуро.

Ранее лидер США не исключил никаких вариантов действий в отношении Венесуэлы, в том числе проведения наземной военной операции. Трамп обвинял Мадуро в нанесении огромного ущерба США, в первую очередь из-за наплыва преступников и наркоторговцев.

3 сентября американские вооруженные силы впервые нанесли удар по судну, которое, по их данным, перевозило наркотики. Трамп сообщил, что в результате этой операции были уничтожены 11 членов венесуэльского наркокартеля Tren de Aragua.

В середине сентября был нанесен второй ракетный удар по морским судам, следовавшим из Венесуэлы. По словам Трампа, в ходе этой операции погибли 3 члена наркокартеля.