26 ноября, 05:49Политика
Трамп анонсировал разговор с президентом Венесуэлы Мадуро
Фото: whitehouse.gov
Американский лидер Дональд Трамп объявил, что проведет разговор с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро. Об этом он сообщил журналистам.
"Я поговорю с ним. Посмотрим", – приводит РИА Новости слова президента США.
Вместе с тем Трамп не уточнил сроки предполагаемого разговора с Мадуро.
Ранее лидер США не исключил никаких вариантов действий в отношении Венесуэлы, в том числе проведения наземной военной операции. Трамп обвинял Мадуро в нанесении огромного ущерба США, в первую очередь из-за наплыва преступников и наркоторговцев.
3 сентября американские вооруженные силы впервые нанесли удар по судну, которое, по их данным, перевозило наркотики. Трамп сообщил, что в результате этой операции были уничтожены 11 членов венесуэльского наркокартеля Tren de Aragua.
В середине сентября был нанесен второй ракетный удар по морским судам, следовавшим из Венесуэлы. По словам Трампа, в ходе этой операции погибли 3 члена наркокартеля.
