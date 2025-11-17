Трамп не исключил проведения наземной военной операции в Венесуэле

Фото: depositphotos/Bumble-Dee

Президент США Дональд Трамп не исключил никаких вариантов действий в отношении Венесуэлы, в том числе проведения наземной военной операции. Об этом он сообщил во время общения с журналистами в Белом доме.

"Я ничего не исключаю, нам просто нужно решить вопрос с Венесуэлой", – цитирует Трампа ТАСС.

Американский лидер допустил возможность контакта с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро. Одновременно с этим Трамп обвинил его в нанесении огромного ущерба США, в первую очередь из-за наплыва преступников и наркоторговцев из Венесуэлы.

По информации СМИ, Трамп провел новую серию консультаций по поводу возможных военных действий против Венесуэлы. Глава США провел переговоры с шефом Пентагона Питом Хегсетом и председателем Объединенного комитета начальников штабов генералом Дэном Кейном. В ходе встреч они обсуждали возможность потенциальных военных ударов по Венесуэле.

В середине ноября Хегсет объявил о новой операции против наркотеррористов под названием Southern Spear (Южное Копье) в Западном полушарии. Операция будет проходить под руководством объединенной оперативной группы Southern Spear и Южного командования ВС США.