02:18

AP: американский авианосец Gerald Ford прибудет к берегам Венесуэлы в ближайшие дни

Американский авианосец Gerald Ford прибудет к берегам Венесуэлы в ближайшие дни

Фото: depositphotos/Lindasj2

Американский авианосец Gerald Ford достигнет берегов Венесуэлы в ближайшие дни, об этом сообщило агентство Associated Press.

По информации издания, глава Пентагона Пит Хегсет приказал направить авианосную группу Gerald Ford в распоряжение Южного командования США в Центральной и Южной Америке в конце октября.

Ранее Хегсет заявил, что Вашингтон начал операцию против наркотеррористов в Западном полушарии под названием Southern Spear (Южное Копье).

Он добавил, что операция будет проходить под руководством объединенной оперативной группы Southern Spear и Южного командования ВС США. Американское руководство планирует уничтожить наркотеррористов в Западном полушарии и обеспечить безопасность Штатов от наркотиков.

