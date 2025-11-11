CNN: Великобритания приостановила обмен разведданными с США из-за ударов в Карибском море

Фото: 123RF/rafaelbenari

Великобритания в одностороннем порядке прекратила предоставлять спецслужбам США разведданные о перемещении кораблей в Карибском море, которые могут быть причастны к контрабанде наркотиков. Об этом сообщает американский телеканал CNN со ссылкой на свои источники.

Согласно информации журналистов, такое решение связано с официальной позицией правительства Великобритании, которое считает проводимые Штатами операции по уничтожению судов в Карибском море незаконными.

Также телеканал отметил, что ранее Лондон на регулярной основе делился с Вашингтоном подобной информацией для помощи Береговой охране США в перехвате судов, подозреваемых в наркотрафике.

Впервые американские войска нанесли удар по кораблю, якобы перевозившему наркотики, 3 сентября. По словам американского лидера Дональда Трампа, в ходе операции были уничтожены 11 членов венесуэльского наркокартеля Tren de Aragua.

Позже в середине сентября Трамп заявил о втором ракетном ударе по судам, которые направлялись по морю из Венесуэлы. По его словам, в результате этой операции погибли 3 члена наркокартеля.