Небензя заявил, что США хотят смены режима в Венесуэле

Американские власти хотят смены политического режима в Венесуэле. Об этом заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя во время заседания Совбеза всемирной организации.

"Мы с вами сегодня имеем дело с наглой кампанией оказания политического, военного и психологического давления на правительство независимого государства с единственной целью – смены неугодных США режимов", – приводит РИА Новости слова дипломата.

По словам Небензи, данный процесс происходит в соответствии с классическим инструментарием цветных революций и гибридных войн, от которых уже пострадали миллионы людей во всем мире.

Российская сторона решительно осуждает удары военных США по гражданским судам около Венесуэлы, это нарушает международные права и права человека.

"Подобные действия вписываются только в пресловутую теорию американской исключительности, в соответствии с которой Соединенным Штатам можно все, а остальным странам только то, что Соединенные Штаты им позволят", – добавил Небензя.

Постпред РФ заключил, что Вашингтону необходимо немедленно прекратить эскалацию с Венесуэлой и не совершать непоправимую ошибку.

Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что власти США угрожают войной Венесуэле, а также пытаются захватить ее природные богатства и установить марионеточное правительство. По его словам, страна сталкивается с угрозой войны в Карибском бассейне.

В августе генеральный прокурор США Пэм Бонди объявила о награде в размере 50 миллионов долларов за информацию, которая поможет арестовать Мадуро. В Вашингтоне считают, что именно он стоит за поставками наркотиков в Штаты.