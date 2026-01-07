Politico: США не подписали декларацию "коалиции желающих" о гарантиях для Киева

Фото: AP Photo/Pool/Ludovic Marin

США не подписали декларацию о гарантиях безопасности для Украины, принятую по итогам встречи "коалиции желающих" в Париже. Из документа убрали пункт об участии Вашингтона в размещении многонациональных сил, сообщает издание Politico.

По данным журналистов, изначально ожидалось, что США подпишут декларацию, однако подписи поставили только представители "коалиции желающих".

"Подробности американского участия в многонациональной силе на Украине убрали из более раннего проекта (заявления по итогам встречи. – Прим. ред.). В этой версии говорилось, что США обязуются поддержать силу в случае атаки на нее", – говорится в сообщении.

Встреча состоялась в Париже 6 января. В ней приняли участие спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер.

По результатам переговоров президент Украины Владимир Зеленский, глава Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер подписали декларацию. Документ предусматривает развертывание многонациональных сил на Украине после окончания конфликта.

Уиткофф заявил, что Белый дом во главе с президентом США Дональдом Трампом ведет переговоры с инвестиционной компанией BlackRock об инвестициях в экономику Украины. По его словам, Вашингтон хочет создать новые рабочие места на Украине для восстановления страны.

