Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07 января, 11:00

Политика
Главная / Новости /

Politico: США не подписали декларацию "коалиции желающих" о гарантиях для Киева

США не подписали декларацию "коалиции желающих" о гарантиях для Украины

Фото: AP Photo/Pool/Ludovic Marin

США не подписали декларацию о гарантиях безопасности для Украины, принятую по итогам встречи "коалиции желающих" в Париже. Из документа убрали пункт об участии Вашингтона в размещении многонациональных сил, сообщает издание Politico.

По данным журналистов, изначально ожидалось, что США подпишут декларацию, однако подписи поставили только представители "коалиции желающих".

"Подробности американского участия в многонациональной силе на Украине убрали из более раннего проекта (заявления по итогам встречи. – Прим. ред.). В этой версии говорилось, что США обязуются поддержать силу в случае атаки на нее", – говорится в сообщении.

Встреча состоялась в Париже 6 января. В ней приняли участие спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер.

По результатам переговоров президент Украины Владимир Зеленский, глава Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер подписали декларацию. Документ предусматривает развертывание многонациональных сил на Украине после окончания конфликта.

Уиткофф заявил, что Белый дом во главе с президентом США Дональдом Трампом ведет переговоры с инвестиционной компанией BlackRock об инвестициях в экономику Украины. По его словам, Вашингтон хочет создать новые рабочие места на Украине для восстановления страны.

Читайте также


политика

Главное

Почему соевое мясо нельзя употреблять без ограничений?

В соевых бобах много растительных аналогов гормонов

Они влияют на работу щитовидной железы и на репродуктивную функцию

Читать
закрыть

Какие напитки согреют зимой?

Один из самых популярных напитков – безалкогольный глинтвейн

Другой вариант – какао с яйцом

Читать
закрыть

Как православные верующие отмечают Рождество Христово?

С 28 ноября начинается строгий 40-дневный пост

Завершается пост 6 января, в этот день верующие встречают сочельник

Читать
закрыть

Как сейчас живет Адриано Челентано?

В свои 88 итальянский певец и актер Адриано Челентано редко появляется на публике

Музыкант живет с семьей в особняке, расположенном неподалеку от озера Комо

Читать
закрыть

Почему необходимо укреплять эмоциональный иммунитет?

Эмоциональный иммунитет снижается под воздействием стресса, это отражается на физическом самочувствии

Укрепить эмоциональный иммунитет поможет гигиена психики

Читать
закрыть

Чем грозит отказ от головного убора зимой?

Отказ от шапки в мороз может привести к выпадению волос

Также может возникнуть ринит, синусит и гайморит

Читать
закрыть

Чем могут быть полезны имбирные пряники?

Имбирь улучшает пищеварение, снижает легкое воспаление, мягко согревает и бодрит

Однако важно умеренное употребление выпечки

Читать
закрыть

Как не утонуть в соцсетях во время новогодних каникул?

Важно установить лимит на использование смартфона

Отключиться от социальных сетей помогут практики и ручное творчество

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика