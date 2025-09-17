Мадуро заявил, что США угрожают войной Венесуэле

Фото: ТАСС/EPA/MIGUEL GUTIERREZ

Власти США угрожают войной Венесуэле, а также пытаются захватить ее природные богатства и установить марионеточное правительство. Об этом заявил президент страны Николас Мадуро, слова которого приводит телеканал Venezolana de Television.

По его словам, на сегодняшний день Венесуэла сталкивается с угрозой войны в Карибском бассейне. Чтобы сдержать, нейтрализовать и победить эту угрозу, нужно объединить страну, а также преодолеть все различия и разногласия, добавил глава государства.

Действия США пробудили "патриотический пыл" и любовь к праву на суверенитет и мир, отметил Мадуро. По его словам, Венесуэла едина в защите права на свободу, мир и независимость.

Ранее Мадуро заявлял, что третья мировая война уже началась. Лидер Венесуэлы отметил, что у США есть план данной войны "для навязывания своей политической, экономической, культурной, военной гегемонии в мире".

В августе генеральный прокурор США Пэм Бонди объявила о награде в размере 50 миллионов долларов за информацию, которая поможет арестовать Мадуро. В Вашингтоне считают, что именно он стоит за поставками наркотиков.