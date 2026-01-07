Форма поиска по сайту

07 января, 09:29

Город

Около 2,5 тыс горожан прошли обучение в академии "Молодежь Москвы"

Фото: пресс-служба комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы

Около 2,5 тысячи человек стали участниками академии "Молодежь Москвы" в 2025 году. Они смогли приобрести теоретические знания и практические навыки, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

"Мы постоянно расширяем возможности для обучения и профессионального развития молодежи. Сегодня в столице создаются условия, в которых каждый молодой человек может получить современные компетенции и реализовать свой потенциал", – отметила председатель комитета общественных связей и молодежной политики Москвы Екатерина Драгунова.

В образовательную программу вошли блоки "Цифровое пространство", "Личный бренд" и "Медиасреда". В рамках "Личного бренда" для участников организовали курсы по созданию личного бренда и проектному менеджменту. Треки блока "Цифровое пространство" охватывали программирование телеграм-ботов, цифровые технологии для малого и среднего бизнеса, а также искусственный интеллект (ИИ) в креативных профессиях. В блок "Медиасреда" включили курсы по дизайну, созданию лендингов в онлайн-конструкторах, интернет-маркетингу и таргетированной рекламе.

Кроме того, слушатели академии смогли изучить создание контента на базовом уровне, ведение соцсетей, использование нейросетей и разработку проекта сайта в графических онлайн-редакторах. Также молодые люди приняли участие в занятиях по оформлению творческих портфолио для онлайн-платформ, по кинопроизводству, работе в программе по созданию презентаций и применению ИИ в креативных профессиях.

Вместе с тем в академии были организованы очные лекции. По итогам обучения выпускники получили сертификаты о допобразовании в инновационно-образовательном комплексе "Техноград".

Ранее Сергей Собянин рассказал, что в 2025 году в столице открыли 2 новых пространства – творческую резиденцию "Молодежь Москвы. Родина" и мультиформатное пространство "Молодежь Москвы. Звездный". В них оборудовали студии звукозаписи, 3D-печати и моделирования, художественную и дизайн-мастерскую, а также другие бесплатные сервисы для реализации любых проектов.

Сергей Собянин подвел итоги работы проекта "Молодежь Москвы" за 2025 год

