Начался прием заявок в зимний творческий лагерь "Молодежь Москвы"

Стартовал прием заявок в зимний творческий лагерь "Молодежь Москвы", сообщается на портале мэра и правительства столицы.

В лагере, который организуют в кинопарке "Москино" в рамках проекта "Зима в Москве", пройдут две смены – "Искусство голоса" и "Искусство движения". Они состоятся в период с 15 по 27 февраля и объединят творческих молодых людей в возрасте от 18 до 35 лет.

К участию приглашаются музыканты, танцоры, постановщики и режиссеры, регистрация откроется на портале "Молодежь Москвы".

Впервые творческий лагерь прошел летом 2025 года, в нем побывали 600 москвичей. Зимний сезон даст креативной молодежи новые возможности для развития, заявила руководитель комитета общественных связей и молодежной политики Москвы Екатерина Драгунова.

Первая смена состоится с 15 по 20 февраля. Ее участники изучат разные вокальные стили, основы сценического движения, а также познакомятся с аранжировкой и сведением музыкальных произведений.

Вторая смена запланирована на 22–27 февраля. В ней поучаствуют артисты и танцоры, которые посетят мастер-классы по сценическому движению и пластике и узнают о новых танцевальных стилях.

В рамках каждой смены проведут специальный трек "Искусство постановки", регистрация на него будет отдельная. В нем могут принять участие режиссеры-постановщики шоу программ и концертов, которые будут готовить молодежное шоу, а также пройдут образовательную программу.

Смены включают в себя не только мастер-классы, но и встречи с известными артистами, экскурсии, фотосессии, квартирники и другое. Участие в проекте бесплатное. Кроме того, после лагеря молодые люди получат возможность выступить на городских площадках.

Ранее в Москве для молодежи подготовили виртуальный квест с тематическими маршрутами. Он позволит познакомиться с ключевыми площадками зимнего сезона, станет практичным и новым форматом для планирования отдыха молодых москвичей.