Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 декабря, 09:14

Общество

Начался прием заявок в зимний творческий лагерь "Молодежь Москвы"

Фото: пресс-служба комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы

Стартовал прием заявок в зимний творческий лагерь "Молодежь Москвы", сообщается на портале мэра и правительства столицы.

В лагере, который организуют в кинопарке "Москино" в рамках проекта "Зима в Москве", пройдут две смены – "Искусство голоса" и "Искусство движения". Они состоятся в период с 15 по 27 февраля и объединят творческих молодых людей в возрасте от 18 до 35 лет.

К участию приглашаются музыканты, танцоры, постановщики и режиссеры, регистрация откроется на портале "Молодежь Москвы".

Впервые творческий лагерь прошел летом 2025 года, в нем побывали 600 москвичей. Зимний сезон даст креативной молодежи новые возможности для развития, заявила руководитель комитета общественных связей и молодежной политики Москвы Екатерина Драгунова.

Первая смена состоится с 15 по 20 февраля. Ее участники изучат разные вокальные стили, основы сценического движения, а также познакомятся с аранжировкой и сведением музыкальных произведений.

Вторая смена запланирована на 22–27 февраля. В ней поучаствуют артисты и танцоры, которые посетят мастер-классы по сценическому движению и пластике и узнают о новых танцевальных стилях.

В рамках каждой смены проведут специальный трек "Искусство постановки", регистрация на него будет отдельная. В нем могут принять участие режиссеры-постановщики шоу программ и концертов, которые будут готовить молодежное шоу, а также пройдут образовательную программу.

Смены включают в себя не только мастер-классы, но и встречи с известными артистами, экскурсии, фотосессии, квартирники и другое. Участие в проекте бесплатное. Кроме того, после лагеря молодые люди получат возможность выступить на городских площадках.

Ранее в Москве для молодежи подготовили виртуальный квест с тематическими маршрутами. Он позволит познакомиться с ключевыми площадками зимнего сезона, станет практичным и новым форматом для планирования отдыха молодых москвичей.

Жителям столицы рассказали, чем можно заняться на площадках проекта "Зима в Москве"

Читайте также


Сюжет: Зима в Москве
обществогород

Главное

Почему пенсионерку из Люберец выкинули из единственного жилья?

К этому причастны ее квартиранты – мать и сын, которым женщина сдавала комнату с 2002 года

Отношения пенсионерки и квартирантов испортились, когда мужчина уговорил женщину взять на себя кредит

Читать
закрыть

Нужно ли запретить название "детское шампанское" для газировки?

Мера поможет избежать формирования у несовершеннолетних пагубных привычек

Эксперты уверены: склонность к алкоголизму формируется в семьях, где употребление таких напитков считается нормой

Читать
закрыть

Могут ли уволить за неудачный розыгрыш на работе?

В России впервые зафиксирован случай увольнения сотрудника из-за розыгрыша с использованием ИИ

Эксперты уточняют: на практике увольнение за шутку не является редкостью

Читать
закрыть

Что будет с ключевой ставкой до конца 2025 года?

Эксперты уверены: ключевая ставка может остаться на прежнем уровне или же будет снижена

Инфляция замедляется, и даже обсуждается, что ее уровень по итогам года может составить около 6%

Читать
закрыть

Что будет с российскими активами, замороженными в Евросоюзе?

Власти Бельгии заявили о неизбежности использования российских активов для помощи Украине

Решение будет обсуждаться на заседании ЕС 18 и 19 декабря декабря

Читать
закрыть

Стоит ли запрещать новогодние корпоративы в России?

Подобные мероприятия часто сопровождаются непристойным поведением со стороны работников

Однако эксперты уверены: корпоративы являются поводом найти общий язык с коллегами

Читать
закрыть

Разрешат ли россиянам выезжать из страны в день погашения долга?

Информация о задолженности подтягивается быстро благодаря современным IT-системам

Эксперты уверены: ускорить снятие барьеров вполне реально

Читать
закрыть

Как работа по ночам сказывается на состоянии сотрудников?

Ночная работа может ухудшить состояние сердца

Зачастую у работника отмечается еще и недосып

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика