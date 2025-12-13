Квест "Путешествие за подарком мечты" начался в рамках "Зимы в Москве"

Фото: пресс-служба департамента торговли и услуг города Москвы

Квест "Путешествие за подарком мечты" начался в рамках проекта "Зима в Москве". Каждый участник получит паспорт путешественника, в котором ставятся печати за выполнение заданий, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

После сбора отметок паспорт можно будет обменять на подарок. В результате горожане смогут получить сладости, теплые зимние аксессуары, билеты в кино и брендированные товары московских дизайнеров. Магазины выдачи призов открыты на Тверском бульваре, площади Славы, Профсоюзной, Матвеевской, Святоозерской улицах и улице Грекова.

Квест организован на Тверской площади и площади Революции, а также в других округах столицы на площадках "Московских сезонов". Игру проводят ежедневно до 11 января.

Квест является частью фестиваля "Путешествие в Рождество", в рамках которого гостей ждут 35 площадок. Там состоятся тысячи мастер-классов, более 6 400 часов спортивных мероприятий и свыше 1 700 новогодних представлений, а также ледовые шоу.

"Путешествие в Рождество" продлится до 11 января 2026 года. Главной темой фестивальной площадки на Манежной площади стало возрождение искусства ватной игрушки – там можно найти не только Деда Мороза и Снегурочку, но и многочисленных персонажей, выполненных в этой стилистике.

