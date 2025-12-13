Форма поиска по сайту

13 декабря, 09:31

Общество

Акция "Письма добра" пройдет на площадках проекта "Зима в Москве"

Фото: пресс-служба комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы

Акция "Письма добра" пройдет на площадках проекта "Зима в Москве". Горожане смогут отправлять новогодие открытки своим близким каждые выходные с 13 по 28 декабря, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

"В современном ритме жизни бумажное письмо или открытка, подписанные от руки, приобретают особую ценность и искренность. Акция "Письма добра" – это прекрасная возможность замедлиться в предновогодней суете и подарить родным частичку тепла из сердца Москвы", – отметил директор ресурсного центра "Мосволонтер" Александр Левит.

Подписать открытки помогут столичные волонтеры. Москвичам необходимо будет заполнить карточку и указать адрес на конверте.

Волонтеры будут работать по выходным с 17:00 до 20:00. С 13 декабря они будут помогать на катке в парке "Кузьминки" и на улице Чичерина, а с 21 декабря – на катке на территории парка Северного речного вокзала и на катке на Царской набережной музея-заповедника "Коломенское".

Кроме того, волонтеры будут задействованы с 09:00 до 11:00 на 39 площадках дружеских стартов "5 верст" 20 декабря и в 11 точках парковых забегов движения С95 13 декабря.

Собранные открытки будут отправлены партиями 16 и 29 декабря.

Между тем благотворительная акция "Добрая елка" в четвертый раз пройдет в рамках проекта "Зима в Москве". Найти желания в категории "Дети героев" можно на сайте акции. Там помещены просьбы детей в возрасте от 3 до 17 лет, чьи отцы продолжают служить в тылу или выполняют боевое задание.

Творческие мастер-классы и катки ждут гостей в рамках "Зимы в Москве"

