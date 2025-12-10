Москвичам рассказали, чем заняться вместе с детьми в рамках проекта "Зима в Москве"

Жители и гости столицы могут проникнуться новогодним настроением, посетив различные мероприятия в рамках проекта "Зима в Москве". Какие из них особенно понравятся детям – в нашем материале.

От занятий спортом до прогулок по киностудии

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

Активно провести досуг с детьми в рамках проекта "Зима в Москве" можно в парке "Останкино". Здесь открылся набор на серию тренировок по катанию на коньках: занятия под руководством профессиональных тренеров Москомспорта будут проходить в течение зимнего сезона.

Программа рассчитана на широкую аудиторию: к участию приглашаются взрослые, а также дети в возрасте от 10 лет. Занятия разработаны с учетом разного уровня подготовки, поэтому будут полезны как новичкам, делающим первые шаги на льду, так и более опытным катающимся, желающим отточить навыки.

Тренировки запланированы по средам, четвергам и воскресеньям. Время занятий зависит от возрастной группы:

для детей (от 10 лет): с 19:00 до 20:00;

для взрослых: с 20:30 до 21:30.

Обязательным условием для посещения является предварительная регистрация на сайте.

Также различные интерактивные мероприятия для детей проводятся в Доме детского творчества в парке "Сокольники". Для любителей танцев открыты балетные студии и хореографическая. Плюс дошкольники могут посещать центр развития, кружки английского языка и театральный. В музыкальном направлении работают вокальная студия и кружок игры на фортепиано. Для самых маленьких (от 1,5 до 3 лет) проведут занятия по раннему развитию и другое.

Помимо этого, в рамках проекта "Зима в Москве" 29 декабря также можно будет посетить экскурсию по Киностудии им. М. Горького, где все желающие окажутся в мире кинематографа.

Участники проследят весь путь легендарной студии – от момента ее основания до сегодняшних дней, а также узнают, как создавались знаменитые фильмы, ставшие классикой отечественного кино.

Программа включает знакомство с яркими фактами из биографий и творчества знаменитых режиссеров и актеров, чья жизнь была связана со студией. Кроме того, гостям расскажут о важных кинопрофессиях, которые, оставаясь за кадром, играют ключевую роль в создании фильма.

У гостей будет возможность прогуляться по скверу с ее Аллеей звезд, где увековечены имена мастеров кинематографа. Также в ходе экскурсии представлены подлинные костюмы и реквизит из культовых картин, таких как "Морозко", "Королевство кривых зеркал", "Гостья из будущего", "Семнадцать мгновений весны", "Тихий Дон", "Красное и черное", "Офицеры" и "Юность Петра".

Атмосфера праздника

Фото:пресс-служба департамента культуры города Москвы

В новогодние праздники всех желающих также ждет семейная елка в Гостином Дворе. За час до начала основного представления для гостей организуют бесплатную интерактивную программу. В фойе пройдут семейные мастер-классы, игровые комнаты, фотозоны и площадка для малышей. Помимо этого, все желающие смогут принять участие в дискотеке, сделать аквагрим, посетить аттракционы или пройти квест с дополненной реальностью.

Основным событием станет музыкальное шоу – традиционный новогодний спектакль.

Также проникнуться атмосферой Нового года поможет зимний сезон "Московских каникул". Детская программа включает в себя целую серию творческих мастер-классов в парках. Под руководством вожатых юные гости создать елочные игрушки, свечи, праздничные открытки, гирлянды и элементы декора. Полный список мероприятий доступен по ссылке.

Также гостей ждут и на "Парковых выходных", которые будут проходить по субботам и воскресеньям, чтобы помочь разнообразить досуг горожан. Все желающие смогут принять участие в квестах, интерактивных играх, посмотреть на выступления уличных артистов и театральные постановки. Проект запустят в ближайшее время.