Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 декабря, 19:21

Город
Главная / Истории /

Москвичам рассказали, чем заняться вместе с детьми в рамках проекта "Зима в Москве"

Елки, мастерские и экскурсии: чем заняться с детьми в рамках проекта "Зима в Москве"

Жители и гости столицы могут проникнуться новогодним настроением, посетив различные мероприятия в рамках проекта "Зима в Москве". Какие из них особенно понравятся детям – в нашем материале.

От занятий спортом до прогулок по киностудии

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

Активно провести досуг с детьми в рамках проекта "Зима в Москве" можно в парке "Останкино". Здесь открылся набор на серию тренировок по катанию на коньках: занятия под руководством профессиональных тренеров Москомспорта будут проходить в течение зимнего сезона.

Программа рассчитана на широкую аудиторию: к участию приглашаются взрослые, а также дети в возрасте от 10 лет. Занятия разработаны с учетом разного уровня подготовки, поэтому будут полезны как новичкам, делающим первые шаги на льду, так и более опытным катающимся, желающим отточить навыки.

Тренировки запланированы по средам, четвергам и воскресеньям. Время занятий зависит от возрастной группы:

  • для детей (от 10 лет): с 19:00 до 20:00;
  • для взрослых: с 20:30 до 21:30.

Обязательным условием для посещения является предварительная регистрация на сайте.

Также различные интерактивные мероприятия для детей проводятся в Доме детского творчества в парке "Сокольники". Для любителей танцев открыты балетные студии и хореографическая. Плюс дошкольники могут посещать центр развития, кружки английского языка и театральный. В музыкальном направлении работают вокальная студия и кружок игры на фортепиано. Для самых маленьких (от 1,5 до 3 лет) проведут занятия по раннему развитию и другое.

Помимо этого, в рамках проекта "Зима в Москве" 29 декабря также можно будет посетить экскурсию по Киностудии им. М. Горького, где все желающие окажутся в мире кинематографа.

Участники проследят весь путь легендарной студии – от момента ее основания до сегодняшних дней, а также узнают, как создавались знаменитые фильмы, ставшие классикой отечественного кино.

Программа включает знакомство с яркими фактами из биографий и творчества знаменитых режиссеров и актеров, чья жизнь была связана со студией. Кроме того, гостям расскажут о важных кинопрофессиях, которые, оставаясь за кадром, играют ключевую роль в создании фильма.

У гостей будет возможность прогуляться по скверу с ее Аллеей звезд, где увековечены имена мастеров кинематографа. Также в ходе экскурсии представлены подлинные костюмы и реквизит из культовых картин, таких как "Морозко", "Королевство кривых зеркал", "Гостья из будущего", "Семнадцать мгновений весны", "Тихий Дон", "Красное и черное", "Офицеры" и "Юность Петра".

Атмосфера праздника

Фото:пресс-служба департамента культуры города Москвы

В новогодние праздники всех желающих также ждет семейная елка в Гостином Дворе. За час до начала основного представления для гостей организуют бесплатную интерактивную программу. В фойе пройдут семейные мастер-классы, игровые комнаты, фотозоны и площадка для малышей. Помимо этого, все желающие смогут принять участие в дискотеке, сделать аквагрим, посетить аттракционы или пройти квест с дополненной реальностью. 

Основным событием станет музыкальное шоу – традиционный новогодний спектакль. 

Также проникнуться атмосферой Нового года поможет зимний сезон "Московских каникул". Детская программа включает в себя целую серию творческих мастер-классов в парках. Под руководством вожатых юные гости создать елочные игрушки, свечи, праздничные открытки, гирлянды и элементы декора. Полный список мероприятий доступен по ссылке.

Также гостей ждут и на "Парковых выходных", которые будут проходить по субботам и воскресеньям, чтобы помочь разнообразить досуг горожан. Все желающие смогут принять участие в квестах, интерактивных играх, посмотреть на выступления уличных артистов и театральные постановки. Проект запустят в ближайшее время.

Читайте также


Старкина Маргарита

Сюжет: Зима в Москве
городдетипраздникиистории

Главное

Почему спрос на домашние кофемашины резко вырос?

Основным драйвером роста стали недорогие устройства стоимостью до 5 000 рублей

Причиной роста популярности малой бытовой техники сыграл тренд на приготовление кофе дома

Читать
закрыть

Во сколько обойдется украшение квартиры перед Новым годом?

На онлайн-платформах появились частные объявления с предложениями украсить квартиры

За подбор игрушек, распутывание гирлянд и их развешивание декораторы просят 3–10 тысяч рублей

Читать
закрыть

Какие главные астрономические явления ждать в первой половине зимы?

Пик одного из самых красивых и мощных метеорных потоков придется на ночь с 13 на 14 декабря

21 декабря наступает зимнее солнцестояние – самый короткий день и самая длинная ночь в году

Читать
закрыть

Каких диких животных можно увидеть в столице зимой?

Жители Москвы могут увидеть на природных территориях города лис

Есть шанс заметить в черте города лосей, которых можно считать местными обитателями

Читать
закрыть

Почему каждому стоит танцевать танго?

Танго – это отличный способ самовыражения

Во время исполнения танца задействованы почти все группы мышц

Читать
закрыть

Как выбрать натуральную ель на Новый год?

Живую ель не стоит покупать задолго до Нового года – это поможет избежать наценок

При выборе нужно ориентироваться на официальные базары и проверять законность спила

Читать
закрыть

Нужен ли в России запрет на использование детьми соцсетей?

Использование соцсетей более двух часов в день может негативно повлиять на психику ребенка

Дети в соцсетях больше всех уязвимы перед злоумышленниками

Читать
закрыть

Нужно ли усиливать господдержку при аренде жилья в РФ?

Эксперты уверены: меру сложно реализовать в условиях дефицита бюджета

Введение таких мер может создать почву для злоупотреблений

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика