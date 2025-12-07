Форма поиска по сайту

07 декабря, 08:00

Турэксперт Васильева рассказала о необычных музеях елочных игрушек

История игрушек: пять российских музеев новогодних украшений

Стеклянный шар, расписанный вручную, или винтажный космонавт с советской елки – это не просто декор, а целая история праздничных традиций. В музеях елочных игрушек можно не только увидеть украшения прошлых лет, но и посмотреть на работу стеклодува и самому расписать шарик на елку. Турэксперт Екатерина Васильева выяснила, куда стоит поехать за новогодним настроением.

Музей новогодней и рождественской игрушки, Великий Устюг

Фото: ustyug-museum.ru

Этот музей рассказывает об истории елочных игрушек в России с начала XX века и до сегодняшнего дня. В коллекции почти 3 тысячи экспонатов, среди которых редкие дореволюционные, советские космонавты и полярники, китайские фонарики, дворцовые люстры и герои сказок и художественных произведений.

Отдельный зал посвящен традициям празднования Нового года и Рождества в России и в других странах, которые так или иначе повлияли на формирование праздничных традиций. Например, среди них Япония, Китай, США, Финляндия и Германия. Музей можно посетить только с экскурсией, билеты продаются онлайн на сайте.

Как добраться и сколько стоит: в предновогодние дни и дни каникул до Великого Устюга из Москвы и обратно будет курсировать поезд "Мороз-экспресс". В пути около 19–20 часов, стоимость билетов начинается от 3 400 рублей в одну сторону (заканчиваются быстро). Также можно сначала поездом до станции Котлас (18–20 часов в пути и от 2 300 рублей за билет в одну сторону) и далее полтора часа на автобусе до Великого Устюга (билеты от 360 рублей в одну сторону). Экскурсионный билет в музей – от 400 рублей.

Клинское подворье, Клин

Фото: klinvk.ru

Музей при фабрике елочных игрушек, который состоит из 12 залов, рассказывает о появлении и развитии стеклодувного дела. В разных залах гости увидят крестьянскую избу XIX века и рабочее место мастера-стеклодува, елочные украшения послевоенных лет в виде орденов и дирижаблей. Также будет возможность прогуляться по стеклодувному цеху и цеху художественной росписи и познакомиться с нюансами производства. С 15 ноября и по 11 января в последнем Парадном зале гостей выйдет поприветствовать сам Дед Мороз. Посещение возможно только с экскурсией, бронировать рекомендуется заранее.

Как добраться и сколько стоит: быстрее всего доехать до Клина на "Ласточке", примерно 1,5–2 часа в пути (есть более быстрые – час с небольшим), билет в одну сторону – от 376 рублей (по карте "Тройка" – от 270 рублей). Билет на экскурсию – от 1 400 рублей с человека, сюда включена экскурсия и мастер-класс по росписи стеклянного шара, который можно будет забрать с собой.

Музей ватной игрушки, Москва

Фото: manufactura-mi.ru

На мануфактуре "Московская игрушка" делают ватные елочные игрушки. Здесь же работает музей, где к Новому году подготовили специальную праздничную программу.

Сначала гостям проведут обзорную экскурсию и расскажут, как и из чего делают ватные игрушки, а еще чем московский Дед Мороз раньше отличался от ленинградского. Затем для посетителей организуют интерактивные игры с волшебником и мастер-класс, на котором каждый делает свою собственную ватную игрушку. Детей ждут только в сопровождении взрослых, билет приобретается на каждого отдельно.

Как добраться и сколько стоит: Плетешковский переулок, дом 5. Стоимость билета на новогоднюю программу – 2 500 рублей с человека. Обычный входной – 400 рублей, а на экскурсию (приобретается отдельно) – 650 рублей.

Фабрика стеклянных елочных украшений "Ариэль", Нижний Новгород

Фото: телеграм-канал "Фабрика "Ариель"

При нижегородской фабрике стеклянных елочных украшений тоже есть музей, в котором хранятся как современные игрушки, созданные на фабрике совсем недавно, так и раритетные экземпляры 1930-х годов. Праздничная новогодняя программа включает в себя экскурсию по музею, в стеклодувную и художественную мастерские, а также мастер-класс по росписи елочной игрушки, которую можно будет унести с собой как сувенир.

Как добраться и сколько стоит: до Нижнего Новгорода можно доехать на "Ласточке" (около 4 часов в пути и от 1 570 рублей за билет в одну сторону) или долететь на самолете за 1,5 часа, билеты обойдутся от 7 000 рублей туда и обратно. Билет на новогоднюю программу в музей – 1 600 рублей с человека (в сборную группу по записи на сайте).

Фабрика "Иней"

Фото: iney-shop.ru

Еще одно предприятие готово делиться секретами своего мастерства – это подмосковная фабрика "Иней". Экскурсии и мастер-классы здесь проводят круглый год, а к Новому году подготовили программу с Дедом Морозом, хороводами у елки, экскурсией по цехам, мастер-классом по росписи стеклянного шара (потом украсите им елку у себя дома) и чаепитием. Записываться нужно заранее по телефону.

Как добраться и сколько стоит: на электричке до Павловского Посада (1,5 в пути и от 304 рублей за билет в одну сторону или от 270 рублей по карте "Тройка"), оттуда еще 20–30 минут на автобусе до деревни Данилово. Стоимость участия в праздничной программе в декабре и январе – от 1 300 рублей (в праздничные и предновогодние дни есть вероятность записи только организованных групп, нужно уточнять по телефону), мастер-класс оплачивается отдельно – 250 рублей.

Васильева Екатерина

туризмпраздникиистории

