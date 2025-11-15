Турэксперт Васильева рассказала, как попасть на поезд Деда Мороза в 2025 году

В этом году уже в пятый раз поезд Деда Мороза отправится в турне по стране, чтобы поздравить жителей России с любимыми праздниками. Он проедет через всю страну – от Владивостока до дома, Великого Устюга. Праздничная передвижная резиденция волшебника преодолеет расстояние более 20 тысяч километров и остановится в 70 городах с новогодней шоу-программой. Турэксперт Екатерина Васильева рассказывает, как попасть на поезд сказочного героя и сколько это стоит.

Маршрут

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

На самом деле, поезд уже в пути: 9 ноября он выехал из Великого Устюга, чтобы утром 19-го прибыть на первую точку маршрута – во Владивосток и выступить там с первым праздничным представлением перед всеми желающими. Оттуда волшебный транспорт поедет по городам Дальнего Востока, Забайкалью, Сибири, Уралу, по северным регионам и центральной России, а завершит путешествие в главной резиденции Деда Мороза – Великом Устюге Вологодской области. В Москву поезд прибудет сразу после Нового года – стоянка с праздничной программой запланирована на 2–3 января, а точное время будет известно ближе к дате.

Праздничная программа

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В небольших городах, где предусмотрена стоянка менее 2 часов, будут проводиться короткие развлекательные программы, которые можно посмотреть бесплатно. В крупных городах – стандартные мероприятия по билетам. Всего программ две, первая – "Посещение передвижной резиденции Деда Мороза", где ребят ждет новогодний квест с командой аниматоров, встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой, чаепитие, подарок (сладости и набор стикеров) и праздничная открытка. Все это рассчитано на детей от 3 до 12 лет, малыши от 3 до 5 проходят вместе с одним сопровождающим взрослым (от 13 лет).

Вторая программа для ребят от 6 до 12 лет – "Кукольный театр", представляющая 45-минутное новогоднее представление и видеопоздравление от Деда Мороза (очной встречи не будет, но по прибытии поезда Дед Мороз обязательно выйдет поприветствовать мальчиков и девочек со сцены) и подарок. Здесь уже присутствие взрослых не предусмотрено, им придется подождать детей снаружи или в бесплатных локациях. Билеты на каждую программу приобретаются отдельно.





Сколько стоит билет?

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Стоимость детского билета от 6 до 12 лет на обе программы одинаковая – 2 950 рублей. Для малышей от 3 до 5 лет и сопровождающего взрослого от 13 лет – 3 450 рублей на двоих. Билеты приобретаются на 45-минутный сеанс в конкретное время. В каждой праздничной экскурсии могут участвовать максимум 15 человек. Все билеты именные, поэтому для прохода в поезд понадобится свидетельство о рождении для детей и паспорт для взрослых.

Продажи билетов открываются постепенно, за 30 суток до прибытия поезда в конкретный город, в 09:00 по московскому времени. По опыту прошлых лет, покупать билеты лучше прямо на старте продаж, так как заканчиваются они стремительно. Даты открытия уже известны, можно посмотреть их на сайте РЖД.

Бесплатные развлечения

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Бесплатные шоу-программы будут не только в небольших городах. Встретить праздничный поезд можно на каждой локации – Дед Мороз обязательно выйдет на перрон поздороваться и потом попрощаться. Кроме того, в городах, где предусмотрены платные шоу-программы, будет немало развлечений. Например, сувенирная лавка, вагон-ресторан, вагон-буфет, а также новогоднее фото-купе, где за 300 рублей можно сделать моментальное фото.

Еще можно будет заглянуть в вагон "Снежная Королева" – тоже абсолютно бесплатный. Там ребят ждет мир кривых зеркал, короткая развлекательная программа на 10–15 минут и встреча с самой Снежной Королевой. Посещение возможно в режиме живой очереди, как и всех остальных бесплатных локаций поезда.