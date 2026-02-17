Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 февраля, 20:02

В мире
Главная / Новости /

NYP: бездомная собака помогла найти пропавшего мальчика в США

Бездомная собака помогла полицейским найти пропавшего мальчика в США

Фото: depositphotos/dechevm

В американском штате Кентукки бездомная собака помогла полиции разыскать пропавшего трехлетнего ребенка, приведя офицеров к автомобилю, где мальчик был заперт, передает New York Post.

Поисками малолетнего занимался офицер полиции Джош Томпсон с коллегами, когда к ним внезапно подбежало животное и начало лаять. Сначала Томпсон насторожился, поскольку не узнал собаку, несмотря на частое патрулирование данного района.

Однако поведение животного выглядело целенаправленным. Оно лаяло прямо на правоохранителей, будто пыталось что-то сказать. Тогда офицер в шутку спросил у собаки местоположение ребенка, после чего она сразу же повела их к гаражу, где стояла машина.

В ходе внешнего осмотра салона полицейские нашли испуганного мальчика на переднем сиденье. Томпсон жестами показал ребенку, как открыть дверь изнутри, после чего вытащил его наружу.

Офицер добавил, что мальчик сразу обнял его и долго не отпускал. Выяснилось, что он не пострадал. Ребенок уже вернулся к семье.

Ранее на Бали кошка Мася спасла российскую семью от ядовитой змеи. Туристы отправили питомицу погулять на улицу, когда на крыльце дома появилась рептилия.

Животное, решив помешать змее заползти внутрь, начало кричать. Однако в этот момент Мася получила укус. Семья сразу повезла кошку в ветеринарную клинику.

Британка заявила, что собаки спасли ей жизнь, почуяв бешенство

Читайте также


животныеза рубежом

Главное

Нужно ли регулировать деятельность блогов о здоровье?

Любые врачебные советы должны находиться под контролем государства

Приносить реальную пользу могут блогеры, которые рассказывают о правах пациентов

Читать
закрыть

К чему приведет новое экспресс-тестирование по слюне для водителей?

Введение экспресс-тестов через слюну направлено на борьбу с наркотиками

Эксперты предполагают, что экспресс-тест даст возможность проверок на лекарства

Читать
закрыть

Введут ли онлайн-продажу товаров "18+" по биометрии?

Мера поможет защитить подрастающее поколение от такой продукции

Однако возможны кражи биометрических данных и использования их в мошеннических схемах

Читать
закрыть

В чем опасность нового аналога "Оземпика"?

Любая из этих форм медикаментов грубо вмешивается в гормональную систему

Снижение веса происходит за счет того, что тормозится моторика желудочно-кишечного тракта

Читать
закрыть

Что изменится в сроках пересдачи теории для будущих водителей?

Дорабатывается проект о назначении повторного теоретического экзамена для тех, кто не сдал практику

В проекте МВД обозначен предельный срок назначения практического экзамена – 60 дней

Читать
закрыть

Как безопасно передвигаться по улицам во время гололеда?

Для возрастных граждан особенно важно иметь обувь с нескользящей подошвой

В идеале нужно уметь группироваться, прижав к себе руки и ноги

Читать
закрыть

Когда ушедшие зарубежные бренды вернутся в РФ?

Зарубежные бренды вернутся, когда ослабнет политизированное давление в их странах

Крупным международным корпорациям было бы выгодно снова прийти в Россию

Читать
закрыть

Когда нейросети заменят людей на работе?

Сейчас у ИИ есть так называемые "галлюцинации"

Эксперты уверены: предпосылок к тому, что ИИ сможет полностью заменить человека, пока нет

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика