NYP: бездомная собака помогла найти пропавшего мальчика в США

В американском штате Кентукки бездомная собака помогла полиции разыскать пропавшего трехлетнего ребенка, приведя офицеров к автомобилю, где мальчик был заперт, передает New York Post.

Поисками малолетнего занимался офицер полиции Джош Томпсон с коллегами, когда к ним внезапно подбежало животное и начало лаять. Сначала Томпсон насторожился, поскольку не узнал собаку, несмотря на частое патрулирование данного района.

Однако поведение животного выглядело целенаправленным. Оно лаяло прямо на правоохранителей, будто пыталось что-то сказать. Тогда офицер в шутку спросил у собаки местоположение ребенка, после чего она сразу же повела их к гаражу, где стояла машина.

В ходе внешнего осмотра салона полицейские нашли испуганного мальчика на переднем сиденье. Томпсон жестами показал ребенку, как открыть дверь изнутри, после чего вытащил его наружу.

Офицер добавил, что мальчик сразу обнял его и долго не отпускал. Выяснилось, что он не пострадал. Ребенок уже вернулся к семье.

Ранее на Бали кошка Мася спасла российскую семью от ядовитой змеи. Туристы отправили питомицу погулять на улицу, когда на крыльце дома появилась рептилия.

Животное, решив помешать змее заползти внутрь, начало кричать. Однако в этот момент Мася получила укус. Семья сразу повезла кошку в ветеринарную клинику.