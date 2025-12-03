Кошка спасла семью россиян на Бали от ядовитой змеи

Фото: телеграм-канал Mash

Кошка спасла российскую семью от ядовитой змеи на Бали. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на комментарий хозяйки животного.

Женщина рассказала, что их семья отправила кошку погулять на улицу. В тот момент на крыльце оказалась змея. Мася, предположительно, решила помешать рептилии заползти в дом, где находились россияне.

В результате кошка закричала. Семья повезла животное в ветеринарную клинику.

"Сначала мы даже не знали, что это была змея, и не поняли, что происходит. Потом вернулись, и пазл сошелся", – добавила хозяйка Маси.

СМИ уточняют, что кошка чудом осталась в живых, так как только в одной ветклинике нашлось противоядие. В настоящее время питомец идет на поправку.

Ранее кошка ночью разбудила хозяина, когда в его квартире начался пожар. В результате жертв удалось избежать. Спасатели локализовали огонь на 25 "квадратах".

С верхних этажей пожарные эвакуировали 5 жителей. Предварительно установлено, что возгорание возникло из-за оставленного в розетке зарядного устройств.