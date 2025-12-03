Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 декабря, 16:11

В мире

Кошка спасла семью россиян на Бали от ядовитой змеи

Фото: телеграм-канал Mash

Кошка спасла российскую семью от ядовитой змеи на Бали. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на комментарий хозяйки животного.

Женщина рассказала, что их семья отправила кошку погулять на улицу. В тот момент на крыльце оказалась змея. Мася, предположительно, решила помешать рептилии заползти в дом, где находились россияне.

В результате кошка закричала. Семья повезла животное в ветеринарную клинику.

"Сначала мы даже не знали, что это была змея, и не поняли, что происходит. Потом вернулись, и пазл сошелся", – добавила хозяйка Маси.

СМИ уточняют, что кошка чудом осталась в живых, так как только в одной ветклинике нашлось противоядие. В настоящее время питомец идет на поправку.

Ранее кошка ночью разбудила хозяина, когда в его квартире начался пожар. В результате жертв удалось избежать. Спасатели локализовали огонь на 25 "квадратах".

С верхних этажей пожарные эвакуировали 5 жителей. Предварительно установлено, что возгорание возникло из-за оставленного в розетке зарядного устройств.

Британка заявила, что собаки спасли ей жизнь, почуяв бешенство

Читайте также


животныеза рубежом

Главное

Как определить лжесотрудника ЖКХ?

Мошенники пытаются похитить деньги и личные данные через сообщения в домовых чатах

Злоумышленники часто создают условия срочности, поторапливают потенциальную жертву

Читать
закрыть

Почему в России планируют полностью запретить вейпы?

Сегодня родительское сообщество бьет тревогу из-за снижения возраста потребления вейпов

Основной угрозой является заболевание EVALI, уже широко известное как "болезнь вейперов"

Читать
закрыть

Будут ли платить 5 тыс рублей пенсионерам перед 31 декабря?

Эксперты считают предложение популистским

Сегодня есть дефицитность бюджета, причем как на федеральном уровне, так и на региональном

Читать
закрыть

Как прошли переговоры России и США в Кремле?

Закрытая часть переговоров заняла почти пять часов

Москва может согласиться с некоторыми позициями американского плана

Читать
закрыть

Введут ли в России штрафы за кибербуллинг?

В Госдуме предложили ввести штрафы размером до 500 тысяч рублей за буллинг и кибербуллинг

Эксперты уверены: масштабы травли в школах достигли уровня, который можно назвать социальным бедствием

Читать
закрыть

Какой будет зима в Москве в 2025–2026 году?

Первый месяц зимы в столице окажется теплым

Бесснежной зимы, как в прошлом году, не будет

Читать
закрыть

Москвичи смогут увидеть "холодную" Луну 5 декабря

В этот момент к Земле будет обращена вся освещенная Солнцем сторона лунного диска

Эксперты отмечают: полнолуние– это пик энергии месяца

Читать
закрыть

Разрешат ли тратить маткапитал на путешествия по России?

В Госдуме положительно оценивают инициативу

Однако эксперты уверены: разрешение тратить средства на повседневные покупки исказит суть поддержки

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика