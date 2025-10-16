Щенок овчарки остановил работу метро Праги на пять часов

Фото: idnes.cz/Policie ČR

Работа метро в центре Праги оказалась парализована на пять часов из-за щенка овчарки. Об этом инциденте рассказал пресс-секретарь горуправления полиции Ян Данек.

На станции "Мотол" щенок в возрасте примерно одного года появился в 09:00 по местному времени, после чего направился по тоннелю в сторону центра города. На нескольких станциях моментально было отключено электричество, а вместо поездов по маршруту были пущены автобусы.

Поймать собаку удалось только после 14:00, когда она выбежала на Малостранскую площадь в самом центре старинной части Праги. Сделать это раньше не удавалось, так как пес оказался "быстрым и вертким".

Данек отметил, что в поиске животного принимало участие значительное число пражских полицейских и пожарных. Сейчас щенок находится в полицейском отделении, его сотрудники пытаются определить, кто является хозяином овчарки.

Ранее спасатели в Москве четыре дня доставали кошку, которая застряла в стене жилого дома. Ради этого жильцы квартиры на первом этаже разрешили пробурить дыру в стене.

Спасатели сделали три отверстия. В результате животное удалось достать, напоить водой и передать в пункт размещения отряда. Потом кошку перевезли в ветклинику.

