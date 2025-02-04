Кошка спасла хозяина от гибели при пожаре в квартире в Подмосковье

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Кошка разбудила хозяина, когда в его квартире в поселке Софрино начался пожар. О происшествии сообщается в телеграм-канале подмосковного главка МЧС РФ.

"Ночью произошел пожар в квартире на третьем этаже жилого дома. Благодаря бдительности кошки, разбудившей хозяина, когда вокруг уже все было в дыму, жертв удалось избежать", – говорится в публикации.

Спасатели локализовали огонь на 25 "квадратах". С верхних этажей пожарные эвакуировали пять местных жителей. Предварительно установлено, что возгорание возникло из-за оставленного в розетке зарядного устройства.

Ведомство напомнило о необходимости выключать электроприборы и зарядные устройства, если ими не пользуются. Также там посоветовали установить автономный пожарный извещатель.

Ранее кот Кузя спас 10-летнего ребенка от пожара в Москве. Инцидент произошел в Северном Измайлове. Мальчик делал уроки, когда питомец стал его хватать и царапать. Кот привел ребенка в другую комнату, где загорелась люстра.

Юноша позвонил пожарным, а затем матери, которая велела ему покинуть квартиру. В результате случившегося пострадавших не было.

