Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Собака спасла хозяев во время пожара в Удмуртии. О происшествии сообщается в официальном телеграм-канале МЧС РФ.

"В садовом домике семейная пара затопила печку-буржуйку. Как только жилье прогрелось, все пошли спать, но громкий лай прервал сон. Французский бульдог Василиса оповещала хозяев о беде. Выбежав на улицу, пара увидела, что горит крыша", – говорится в публикации.

Огонь распространился на площади в 40 "квадратов". По предварительной версии, в устройстве дымовой трубы было допущено нарушение, что и стало причиной ЧП.

Сотрудники МЧС напомнили о правилах обращения с дымоходом: за его исправностью необходимо следить, нужно вовремя проводить чистку дымохода, нельзя допускать перекаливания и оставлять горящую печь без присмотра.

Ранее кот Кузя спас 10-летнего ребенка от пожара в Москве. Инцидент произошел в Северном Измайлове. Мальчик делал уроки, когда питомец стал его хватать и царапать. Кот привел ребенка в другую комнату, где загорелась люстра.

Юноша позвонил пожарным, а затем матери, которая велела ему покинуть квартиру. В результате случившегося пострадавших не было.

