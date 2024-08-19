LADBible: американец сохранил ногу благодаря собаке, покусавшей ему палец

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Американец Дэвид Линдси смог сохранить ногу благодаря собаке, которая его покусала. Питомец помог хозяину обнаружить серьезную проблему с конечностью. Об этом пишет издание LADBible.

Линдси проснулся от крика супруги, которая увидела, как их питомец Харли грызет большой палец ноги мужчины. Однако он сам этого не чувствовал.

"Мой щенок едва не отгрыз мне большой палец ноги! Он прогрыз его до кости и сломал ее", – рассказал Линдси.

После этого он поехал в медучреждение, где ему прописали курс антибиотиков, чтобы предотвратить после укуса потенциальную инфекцию. Затем ему назначили томографию, в ходе которой выяснилось, что у пациента закупорены две артерии, из-за чего нога и находилась в онемении. Это, по словам врачей, могло привести к потере конечности. После необходимых процедур Линдси отпустили.

Сам мужчина утверждает, что "собака оказала ему услугу".

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