Британка приняла вязаный помпон за ежа и отвезла его к ветеринарам

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Пожилая уроженка Великобритании привезла неподвижного, как она подумала, ежа в центр спасения животных в графстве Чешир. Однако ветеринары обнаружили, что животное оказалось вязаным помпоном от шапки, сообщает "Радио 1".

Женщина обнаружила находку на обочине дороги, забрала "ежа" домой и подготовила для него кошачий корм. Но на утро увидела, что животное всю ночь не двигалось, не ело и не ходило в туалет, поэтому тут же отнесла его в больницу дикой природы в заповеднике Лоуэр-Моссвуд.

Дежурный ветеринар Джанет Котце все поняла, когда открыла коробку, но была поражена добротой и отзывчивостью пожилой женнщины. Когда врач рассказала ей обо всем, та взяла коробку обратно и унесла "ежа" с собой.

"Наши сердца растаяли, когда добрая душа подумала, что спасает ежонка, только чтобы обнаружить, что это пушистый помпон от шапочки "боббл". <...> Помните, доброта не знает границ, даже по отношению к искусственному пушистому другу. Пожалуйста, помните, если вы заметили ежика на улице днем, это признак того, что что-то не так. Положите их в коробку с источником тепла и обратитесь за помощью к местным ветеринарам. Давайте обезопасим наших колючих друзей!" – написали сотрудники клиники в социальных сетях.

Уточняется, что ежи входят в число более чем 40% видов животных Великобритании, численность которых сокращается из-за использования пестицидов и потери среды обитания.

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