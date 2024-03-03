В Мытищах спасли собаку, провалившуюся под лед канала имени Москвы

Фото: телеграм-канал "Агентство "Москва"

Спасатели вытащили собаку, которая провалилась под лед на канале имени Москвы в Мытищах. Об этом сообщается на странице в соцсети "ВКонтакте" ГКУ Подмосковья "Мособлпожспас"

"Начальник караула Андрей Приданников рассказал, что в единую службу экстренных вызовов "Система-112" обратился очевидец, который во время прогулки возле водоема услышал жалобный вой и заметил бултыхающееся в полынье животное", – говорится в сообщении.

Сотрудники противопожарно-спасательной службы оценили обстановку на месте происшествия. Один из спасателей обвязал себя страховочной веревкой и лег на доску для сап-серфинга, добрался до полыньи и вытащил собаку породы хаски из воды.

Среди присутствовавших на месте ЧП оказался мужчина, который знаком с владельцем животного. Согласно информации, псу по кличке Умка 10 лет. Он убежал от хозяина и провалился под лед. Мужчина забрал своего питомца и направился в клинику.

Ранее собака была заперта на несколько дней в квартире в подмосковном Томилине. Местные жители рассказали, что в дом прибыл участковый. Животное пытались напоить, подливая под дверь воду. В правоохранительных органах сообщили, что пес находился без еды и воды около недели.

Позднее животное спасли. Специальные службы были вынуждены вскрыть дверь.



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