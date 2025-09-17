Улицы и набережные перекроют в центре Москвы из-за марафона 20–21 сентября

17 сентября, 18:16

В мире

Кошка на Bentley привезла кольца на свадьбу в Китае

Видео: Douyin

В Китае на свадебной церемонии главным гостем стала кошка молодоженов. Питомец прибыл в загс в платье и на личном Bentley. Видео опубликовали на китайской платформе Douyin.

На кадрах видно, как животное торжественно въезжает в зал на машине. Затем кошка останавливается и передает молодоженам обручальные кольца.

После официальной церемонии пара сделала свадебные фотографии вместе со своим питомцем. Подробности о том, когда именно состоялась свадьба и как долго кошка живет в семье, не раскрываются.

Ранее на "Розе Хутор" заметили краснокнижного кудрявого пеликана. По словам эксперта, птицу увидели во время мониторинга состояния биоразнообразия, который традиционно проводится на "Розе Хутор".

