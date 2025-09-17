17 сентября, 18:16В мире
Кошка на Bentley привезла кольца на свадьбу в Китае
На кадрах видно, как животное торжественно въезжает в зал на машине. Затем кошка останавливается и передает молодоженам обручальные кольца.
После официальной церемонии пара сделала свадебные фотографии вместе со своим питомцем. Подробности о том, когда именно состоялась свадьба и как долго кошка живет в семье, не раскрываются.
