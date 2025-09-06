Лайка Мосик стала талисманом проекта "Питомцы в Москве"

Фото: пресс-служба автономной некоммерческой организации "Комплексное развитие района "Мой район"

Горожане выбрали талисман проекта "Питомцы в Москве". Им стала лайка Мосик, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

В голосовании проекта "Активный гражданин" приняли участие свыше 209 тысяч человек.

Конкурс на создание символа проходил с мая по сентябрь и собрал более 600 эскизов. Жюри выбрало 7 работ. В финал вышли веселый Шарик, энергичный и оптимистичный Сарделькинс, озорная такса Морковка, надежный Мосик, активный и любознательный Умка, целеустремленная спортивная Торпеда и смышленый исследователь городской среды Бублик.

В результате горожане признали лайку Мосик символом движения и надежным проводником по маршрутам города. Второе место занял Бублик, которого создала Анастасия Михайлова, а третье – Умка, автором эскиза которого является Анна Галкина.

"Мне хотелось придумать знак, который отражает дух проекта и близок его целевой аудитории, но при этом легко адаптируется к разным задачам – от навигации до сувенирной продукции. Мосик – образ, воплощающий преданность и надежность. Я постаралась сделать его универсальным", – отметила автор эскиза-победителя Дарина Костина.

Ранее в ходе фестиваля "Моспитопец", который состоялся на Тверском бульваре, удалось найти новых хозяев 18 кошкам и собакам. При этом сам фестиваль посетили сотни людей, а на одной площадке собрались подопечные из всех 13 городских приютов.

