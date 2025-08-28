Эксперт Сафонова: объявления о пропаже питомца нужно развешивать в радиусе 1 км от дома

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Правильно составить объявление о пропаже и обзвонить ближайшие ветклиники важно при поиске потерявшегося питомца. Об этом Москве 24 рассказала зоозащитник, директор фонда помощи животным Светлана Сафонова.

Ранее Минцифры подержало идею по созданию единой базы фотографий домашних животных, которая поможет искать пропавших питомцев с помощью ИИ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на имеющийся в распоряжении документ.

По мнению Сафоновой, если инициативу удастся воплотить, она будет работать только при наличии грамотно собранной базы.

"В Московской области уже действует обязательная регистрация собак с чипированием. Но в результате пока этой возможностью воспользовались немногие. Другие же либо не хотят, либо боятся, что это дорого, или даже просто не знают, что это нужно сделать. То есть необходимо работать с населением, объяснять, почему такая мера важна", – уверена эксперт.

При этом на сегодняшний день, если животное потерялось, важно действовать оперативно, потому что в первые несколько дней больше шансов отыскать пропавшего, предупредила эксперт.



Светлана Сафонова директор фонда помощи животным За три дня кошка или собака не убегут далеко. Поэтому в радиусе километра от дома надо повесить объявления о пропаже. В них обязательно должны быть фото питомца, основные приметы и контакты владельца.

Также в этой ситуации важно контактировать с людьми: опрашивать собачников, которые гуляют в районе, дворников, мам с детьми и так далее.

"Тут срабатывает психологический момент: когда объявление просто висит, люди могут его даже не прочитать, а если поговорить, дать листовку, человек, скорее всего, запомнит информацию и обратит внимание, если где-то увидит пропавшего", – пояснила зоозащитник.

Также эксперт советует разместить объявления в соцсетях, различных районных группах. Есть смысл обзвонить ветклиники в округе, потому что именно туда неравнодушные часто приносят найденных животных.





Светлана Сафонова директор фонда помощи животным Еще можно обратиться в волонтерские сообщества, чтобы кто-то помог в поиске, особенно если пропала кошка. Таких животных иногда сложнее всего искать, потому что от страха они часто забиваются в укромное место и долго там сидят.

Она также напомнила, что глаза животных светятся в темноте при попадании на них света, поэтому поиски можно не прерывать даже в темное время суток.



Ранее президент Союза кинологических организаций России Владимир Уражевский рассказал, что собаки гончих пород, такие как бигли и бладхаунды, склонны чаще других убегать от хозяев. По его мнению, они сложно дрессируются, а также столетиями отбирались для того, чтобы гнаться за зверем, поэтому любят побегать, из-за чего легко могут потеряться.

