Daily Mail: деменция у кошек протекает так же, как у людей

Фото: 123RF/supaleka

Болезнь Альцгеймера развивается в мозге кошек так же, как и у человека. Такое исследование представили ученые из Эдинбургского университета, пишет "Газета.ру" со ссылкой на Daily Mail.

Среди основных симптомов развития деменции у кошек наблюдаются нарушение сна, избыточное мяуканье, дезориентация в пространстве, спутанность сознания и другие изменения в поведении. Кроме того, эти животные с Альцгеймером отличаются забывчивостью и привычкой смотреть в одну точку.

В ходе изучения 25 кошек разных пород и возраста, в том числе с явными признаками деменции, ученые выяснили, что у питомцев, как и у людей, накапливается токсичный белок бета-амилоид, который приводит к формированию плотных "бляшек". Образования заполняют пространство между нервными клетками и нарушают передачу сигналов.

Исследователи также обнаружили, что белок нарушает работу так называемых синапсов, то есть соединений между нервными клетками. Как отметил руководитель работы доктор Роберт Макгичан, вследствие этого страдают нейронные связи между иммунными клетками мозга, что ведет к проблемам с памятью и изменениям в поведении.

Ученые считают, что ввиду схожести процессов методы лечения, которые используются для человека, могут подойти и для кошек. Кроме того, специалисты предположили, что в будущем результаты исследований кошачьего мозга можно применить для разработки более эффективных методов терапии человека.

