Ветеринар Шеляков назвал главные правила, которые помогут продлить жизнь кошке

Фото: 123RF/aksenovko

Поглаживания и ласковые слова способны сделать кошку счастливой. Об этом Москве 24 рассказал ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков.

8 августа отмечается Международный день кошек. По словам эксперта, к этим питомцам надо относиться как к маленьким детям – часто ими заниматься, ухаживать и никогда не бить. Последнее ухудшает взаимодействие с животным, и налаживать дружественные отношения после этого бывает сложно.





Михаил Шеляков ветеринарный врач высшей категории Кошки неплохо улавливают нашу интонацию. Поэтому, если и хочется животное за что-то поругать, можно просто низким недовольным голосом поговорить. При этом слова не важны, можно хоть стихи читать. И, наоборот, если мы чем-то довольны, надо обязательно ласковым голосом похвалить питомца, погладить. Тогда он научится понимать, что нам нравится, а что нет.

Когда у владельца хороший контакт с кошкой, ему легче понять, устраивает ли животное питание, становится ли питомец бодрее и веселее, отметил ветеринар.

"Единственное, что корм должен быть однообразным и простым, а "вкусняшками" можно баловать лишь изредка, используя это как поощрение. Здесь принцип простой: такие лакомства схожи с конфетами, которым детям нельзя давать часто", – пояснил эксперт.

Кроме этого, надо не забывать, что кошки очень любят чистоту. Все потому, что они по природе хищники и исходящие от них посторонние запахи могут спугнуть добычу, отметил Шеляков.





Михаил Шеляков ветеринарный врач высшей категории Поэтому надо всегда вовремя чистить лоток, тщательно убирать место, где питомец любит отдыхать. А еще желательно мыть руки, перед тем как гладить кошку, так как, почувствовав на себе какие-либо загрязнения или, например, крем, она сразу начнет тщательно вылизывать шерсть. Стоит избегать запахов с цитрусовыми нотками, которые особенно будут раздражать питомца.

"В целом очень важно следить за здоровьем животного: раз в год обязательно делать обработку от блох и глистов, прививать и проходить диспансеризацию. Потому что многие болезни, выявленные на раннем этапе, обычно хорошо поддаются лечению", – добавил Шеляков.

Ранее биолог Павел Глазков рассказал, что, если кошка постоянно находится около хозяина: трется, чешет об него спинку, бок, – это признак любви и доверия.

