Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 декабря, 12:12

Город

Московские врачи извлекли батарейку из пищевода двухлетней девочки

Фото: телеграм-канал "Московская медицина"

Хирурги извлекли батарейку из пищевода двухлетней пациентки, у которой из-за инородного предмета развился сильный воспалительный процесс, рассказали в телеграм-канале Депздрава Москвы.

Ребенка доставили в детскую больницу имени З. А. Башляевой с температурой 40 градусов и жалобами на невозможность есть. После обследования врачи обнаружили в пищеводе инородный предмет, похожий на батарейку. Мать юной пациентки вспомнила, что несколько дней назад меняла элемент питания в электронном градуснике, и предположила, что именно тогда девочка могла его проглотить.

Эндоскописты провели экстренную эзофагоскопию в операционной. Они обнаружили батарейку, а также язвенные повреждения слизистой, возникшие из-за химического ожога электролитом, сообщили в медучреждении.

Врачам удалось аккуратно извлечь опасный предмет, после чего ребенка оставили под наблюдением в хирургическом отделении до стабилизации состояния. После проведенного лечения девочка чувствует себя лучше, и специалисты готовят ее к выписке.

Ранее в Москве врачи извлекли игрушечную машинку из ноги 4-летнего мальчика. По словам родителей, при падении с кровати части игрушки повредили ему мягкие ткани и проникли в подкожную клетчатку. Пациенту обработали рану хирургическим способом, а на следующий день отпустили домой под амбулаторное наблюдение.

Читайте также


медицинагород

Главное

Что можно вырастить дома к Новому году?

Зимой можно организовать "огород" прямо в квартире

Если хочется посадить то, что даст урожай к Новому году, стоит обратить внимание на лук

Читать
закрыть

Увеличится ли зарплата учителей минимум до двух МРОТ?

Депутаты уверены: мера повысит привлекательность профессии

Основной причиной дефицита кадров в образовании эксперты считают низкие доходы

Читать
закрыть

Что будет с салонами красоты в РФ после налоговых изменений?

Более 50% салонов красоты в России могут прекратить работу из-за налоговой реформы

Наиболее уязвимыми окажутся салоны в городах-миллионниках

Читать
закрыть

Как побывать на рабочем корпоративе и не опозориться?

В сочетании с праздником алкоголь порождает массу потенциально опасных для карьеры ситуаций

Стоит заранее ознакомиться с дресс-кодом, чтобы не выглядеть неуместно

Читать
закрыть

Что грозит столичной ветклинике, в которой умер шпиц?

Животные считаются имуществом, и судебная практика идет по пути присуждения компенсаций

Правоохранители могут провести проверку по статье о жестоком обращении с животными

Читать
закрыть

Чем полезны ежедневные объятия?

Объятия влияют на парасимпатическую нервную систему

При тактильном контакте замедляется дыхание, постепенно приходит чувство безопасности

Читать
закрыть

Как защититься от гонконгского гриппа?

Вакцины, которые россиянам предлагают с начала сентября, защищают от вируса

Важно носить одноразовые медицинские маски и часто мыть руки

Читать
закрыть

Станет ли больше свободного времени на работе за счет цифровизации?

Эксперты уверены: итогом цифровизации станет увеличение скорости выполнения задач

Цифровизация может продолжиться еще какое-то время, а после процесс застынет

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика