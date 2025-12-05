Московские врачи извлекли батарейку из пищевода двухлетней девочки

Фото: телеграм-канал "Московская медицина"

Хирурги извлекли батарейку из пищевода двухлетней пациентки, у которой из-за инородного предмета развился сильный воспалительный процесс, рассказали в телеграм-канале Депздрава Москвы.

Ребенка доставили в детскую больницу имени З. А. Башляевой с температурой 40 градусов и жалобами на невозможность есть. После обследования врачи обнаружили в пищеводе инородный предмет, похожий на батарейку. Мать юной пациентки вспомнила, что несколько дней назад меняла элемент питания в электронном градуснике, и предположила, что именно тогда девочка могла его проглотить.

Эндоскописты провели экстренную эзофагоскопию в операционной. Они обнаружили батарейку, а также язвенные повреждения слизистой, возникшие из-за химического ожога электролитом, сообщили в медучреждении.

Врачам удалось аккуратно извлечь опасный предмет, после чего ребенка оставили под наблюдением в хирургическом отделении до стабилизации состояния. После проведенного лечения девочка чувствует себя лучше, и специалисты готовят ее к выписке.

Ранее в Москве врачи извлекли игрушечную машинку из ноги 4-летнего мальчика. По словам родителей, при падении с кровати части игрушки повредили ему мягкие ткани и проникли в подкожную клетчатку. Пациенту обработали рану хирургическим способом, а на следующий день отпустили домой под амбулаторное наблюдение.