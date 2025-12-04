Волгоградские врачи спасли рыбака, ранившего себя гарпуном в лицо

Фото: vk.com/volgazdrav

Хирурги Волгоградской городской клинической больницы № 1 спасли мужчину, который выстрелил себе в лицо из гарпуна во время подводной ловли рыбы. Об этом сообщает пресс-служба областного Минздрава.

Министерство сообщило, что 52-летний мужчина поступил в медицинское учреждение с тяжелейшим ранением – трехзубый гарпун вошел в ткани лица, остановившись в миллиметре от сонной артерии.

В итоге хирурги благополучно извлекли гарпун, сохранив критически важные сосуды и нервы. В настоящее время жизни пациента ничего не угрожает, но мужчине предстоит пройти курс реабилитации.

