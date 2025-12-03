В Бурятии врачи спасли женщину с ложкой в желудке

Фото: телеграм-канал "БСМП|Бурятия"

Бурятские врачи больницы скорой медицинской помощи имени В. В. Ангапова спасли женщину со столовой ложкой в желудке. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на пресс-службу медучреждения.

Врачи использовали эндоскоп и специальные инструменты, чтобы извлечь из пациентки столовую ложку, не прибегая к сложной хирургической операции. Отмечается, что такие крупные инородные тела могут провоцировать кишечную непроходимость или перфорацию желудка.

После того как врачи вытащили ложку, пациентку отправили домой. Женщина так и не объяснила, как инородный предмет попал внутрь ее желудка.

Ранее в Подмосковье врачи спасли 15-летнюю девочку, проглотившую иголку из любопытства. В медучреждение подросток поступил с жалобами на сильную боль в горле, затрудненное дыхание и кровавую рвоту.

Специалисты провели девочке рентгенографию и гастроскопию, в ходе которых обнаружили инородное тело и отправили пациентку в хирургическое отделение. Иголку из гортани подростка извлекли с помощью эндоскопических щипцов, клинка для прямой ларингоскопии и зажима.