Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 декабря, 12:13

Общество

В Бурятии врачи спасли женщину с ложкой в желудке

Фото: телеграм-канал "БСМП|Бурятия"

Бурятские врачи больницы скорой медицинской помощи имени В. В. Ангапова спасли женщину со столовой ложкой в желудке. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на пресс-службу медучреждения.

Врачи использовали эндоскоп и специальные инструменты, чтобы извлечь из пациентки столовую ложку, не прибегая к сложной хирургической операции. Отмечается, что такие крупные инородные тела могут провоцировать кишечную непроходимость или перфорацию желудка.

После того как врачи вытащили ложку, пациентку отправили домой. Женщина так и не объяснила, как инородный предмет попал внутрь ее желудка.

Ранее в Подмосковье врачи спасли 15-летнюю девочку, проглотившую иголку из любопытства. В медучреждение подросток поступил с жалобами на сильную боль в горле, затрудненное дыхание и кровавую рвоту.

Специалисты провели девочке рентгенографию и гастроскопию, в ходе которых обнаружили инородное тело и отправили пациентку в хирургическое отделение. Иголку из гортани подростка извлекли с помощью эндоскопических щипцов, клинка для прямой ларингоскопии и зажима.

"Новости дня": пациентку московской больницы прооперировали с помощью робота с ИИ

Читайте также


медицинаобществорегионы

Главное

Как определить лжесотрудника ЖКХ?

Мошенники пытаются похитить деньги и личные данные через сообщения в домовых чатах

Злоумышленники часто создают условия срочности, поторапливают потенциальную жертву

Читать
закрыть

Почему в России планируют полностью запретить вейпы?

Сегодня родительское сообщество бьет тревогу из-за снижения возраста потребления вейпов

Основной угрозой является заболевание EVALI, уже широко известное как "болезнь вейперов"

Читать
закрыть

Будут ли платить 5 тыс рублей пенсионерам перед 31 декабря?

Эксперты считают предложение популистским

Сегодня есть дефицитность бюджета, причем как на федеральном уровне, так и на региональном

Читать
закрыть

Как прошли переговоры России и США в Кремле?

Закрытая часть переговоров заняла почти пять часов

Москва может согласиться с некоторыми позициями американского плана

Читать
закрыть

Введут ли в России штрафы за кибербуллинг?

В Госдуме предложили ввести штрафы размером до 500 тысяч рублей за буллинг и кибербуллинг

Эксперты уверены: масштабы травли в школах достигли уровня, который можно назвать социальным бедствием

Читать
закрыть

Какой будет зима в Москве в 2025–2026 году?

Первый месяц зимы в столице окажется теплым

Бесснежной зимы, как в прошлом году, не будет

Читать
закрыть

Москвичи смогут увидеть "холодную" Луну 5 декабря

В этот момент к Земле будет обращена вся освещенная Солнцем сторона лунного диска

Эксперты отмечают: полнолуние– это пик энергии месяца

Читать
закрыть

Разрешат ли тратить маткапитал на путешествия по России?

В Госдуме положительно оценивают инициативу

Однако эксперты уверены: разрешение тратить средства на повседневные покупки исказит суть поддержки

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика