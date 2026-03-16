Al Hadath: самолет загорелся в аэропорту Мехрабад в результате атаки на пригород Тегерана

Фото: 123RF.com/sanchairat

В результате атаки с воздуха на один из пригородов Тегерана загорелся самолет на территории международного аэропорта Мехрабад, сообщает Al Hadath.

По данным СМИ, один из самолетов оказался "охвачен огнем" после серии интенсивных ударов, однако сведений о типе лайнера не приводится.

Ранее сообщалось, что в районе воздушной гавани прозвучало как минимум семь взрывов, после чего вспыхнул крупный пожар. Кроме того, ночью 16 марта возник пожар в районе международного аэропорта Дубая после прилета БПЛА. Возгорание началось из-за повреждения одного из топливных баков.

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке произошла в конце февраля, когда Израиль и США нанесли ракетные удары по Ирану. В ответ Исламская Республика атаковала еврейское государство и американские базы в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.

Корпус стражей исламской революции (КСИР) ранее объявил о проведении 50-й с начала эскалации в регионе волне ракетных атак на территорию Израиля и военные объекты США. Были атакованы американские базы, которые расположены в Эд-Дафре, Фуджайре, Эль-Джуфейре, Али аль-Салеме и Аль-Азраке.

