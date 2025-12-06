Форма поиска по сайту

06 декабря, 16:00

Политика

Зеленский потребовал от Запада военную помощь после ударов ВС РФ

Фото: ТАСС/АР/Peter Morrison

Президент Украины Владимир Зеленский в своем телеграм-канале потребовал от Запада новую партию военной помощи и усиление санкций против Москвы после ударов ВС России по украинским объектам энергетики.

По его словам, были атакованы предприятия в Киевской, Днепропетровской, Черниговской, Запорожской, Одесской, Львовской и Николаевской областях.

В ночь на 6 декабря российские военные в ответ на террористические атаки Киева нанесли массированный удар по объектам энергетики и военно-промышленного комплекса Украины. Также была атакована портовая инфраструктура противника. Для поражения целей использовались ракеты "Кинжал" и беспилотники.

До этого расчеты БПЛА обнаружили и ликвидировали пять пунктов управления украинскими беспилотниками на константиновском направлении. Для проведения операции задействовали артиллерию и FPV-дроны.

ВС РФ взяли под контроль Красноармейск и Волчанск

